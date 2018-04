De profetische woorden tijdens de rust van Iniesta, die ongetwijfeld ander afscheid aan kampioenenbal in gedachten had Hans Op de Beeck

11 april 2018

18u19

Bron: ESPN 0 Champions League "Als we zo doorgaan, liggen we er straks uit": onheilspellende maar uiteindelijk profetische woorden van Andres Iniesta tegen Sergi Roberto tijdens de pauze in de catacomben van het Olympisch Stadion. Adios Barça, adios een erg aangeslagen Iniesta ook?

Y pensar que puede ser el ultimo partido en la #ChampionsLeague con la camisa del barça un capitán como este no merecía una noche como esa pero ahora queda solo disfrútalo en los partido restantes que este #Iniesta 💙❤️💪🏻🔵🔴 pic.twitter.com/OVTNickYJN — (*_*)FLAKO(*_*) (@edwin259) 11 april 2018

't Moet zijn dat Iniesta de woorden van zijn coach Ernesto Valverde tijdens de pauze in Rome niet meteen inspirerend vond, laat staan dat ze voldoende waren om als wake up-call te dienen voor de 'blaugrana'. Want qua waarschuwing kon het tellen, toen Iniesta in het bijzijn van Sergi Roberto en Umtiti weer richting veld stapte. "Als we zo doorgaan, liggen we er straks uit", wist ESPN vast te leggen. Toen stond het nochtans maar 1-0 en moest Roma nog twee keer scoren, maar na negentig minuten was de 'Romantada' wel een feit.

In minuut 81 voerde Valverde ook pas zijn eerste wissel door, toen het 2-0 stond: Iniesta naar de kant voor de Portugees Andre Gomes. Tot ontgoocheling van de middenvelder, die in Spanje voor eeuwig en altijd zal geassocieerd worden met zijn winner in de WK-finale tegen Nederland in Zuid-Afrika 2012. 'Il Blanquito' gunde Valverde geen blik, laat staan een hand. Om zich daarna woedend op de bank te laten neerploffen, een flesje water weggooiend. En dan moest het ergste nog komen voor Iniesta en Barça: nauwelijks een minuut na de wissel scoorde Manolas de fatale 3-0. De ontgoocheling stond af te lezen op het gezicht van Iniesta, tot tranen toe bewogen. Omdat hij ook wist dat dit meer dan waarschijnlijk zijn allerlaatste optreden in de Champions League met Barcelona was.

Op 30 april zou Iniesta de top van Barça informeren over zijn toekomst. Die lijkt te liggen in het Midden-Oosten of China. Tianjin Quanjian, de Chinese club van Axel Witsel, zou nog 37 miljoen euro op tafel willen leggen voor de 33-jarige middenvelder, wiens beste jaren nu toch duidelijk achter hem liggen. De vista heeft hij nog steeds, de geniale baltoets zien we steeds minder omdat de jaren duidelijk beginnen te wegen op de frêle strateeg. Iniesta debuteerde op zijn 18de in 2002 in de hoofdmacht van FC Barcelona, nadat hij de jeugdreeksen van La Masia doorliep, en zit momenteel aan 666 optredens voor Barça - alleen Xavi doet beter met 767. Met Barça won hij zowel in 2009 als 2015 de 'treble' CL/titel/beker en met in totaal 33 trofeeën is hij de meest gedecoreerde Spaanse voetballer aller tijden.