De primeur van Rijkaard in 2006. Met de groeten van een cultheld uit het Zweedse voetbal FDZ

19 april 2020

07u00 0 Champions League Normaal kreeg u deze weken de kwartfinales van de Champions League op de buis. Aan het eind van de maand ook nog eens twee halve finales. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het ­archief. Normaal kreeg u deze weken de kwartfinales van de Champions League op de buis. Aan het eind van de maand ook nog eens twee halve finales. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het ­archief. De beelden van de 27 Champions Leaguefinales kan u de komende weken ­herbekijken op HLN.be , met telkens het verhaal achter de finale hieronder. Vandaag: de primeur van Frank Rijkaard met FC Barcelona in 2006.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Veertien jaar hadden ze erop gewacht. De moeizame triomf van Barcelona en Frank Rijkaard - de eerste coach die de Champions League won als speler en als trainer - tegen een tienkoppig Arsenal.

Voor de fervente kwissers onder ons. Waarom werd de Noor Ole Hermann Borgan daags voor de finale van 2006 geschrapt als assistent-scheidsrechter?

De wedstrijd dan.

Kent u Jens Lehmann nog? Een ietwat eigenwijze Duitser. Bijnaam: ‘Mad Jens’. In staat tot het beste, helaas ook tot het slechtste. Op 17 mei 2006, iets over 21 uur ging Lehmann in het Stade de France van Parijs te driest in op Samuel Eto’o. Scheidsrechter Hauge gaf meteen rood - de eerste uitsluiting in de finale van een Champions League, Arsenal moest zeventig minuten met tien verder. Tegen een gerodeerd Barcelona met sterren als Ronaldinho, Eto’o en Deco, stofzuiger Van Bommel en krachtpatser Puyol.

Kent u Sol Campbell nog? Een stevige, athletische Engelse verdediger. Leider van de Arsenal-defensie in de eerste jaren van het millenium. Sterk met het hoofd ook. Campbell kopte Arsenal verrassend op voorsprong tegen Barcelona, de vrije trap was van Henry.

Wat volgde was een kat-en muisspel. Barça ging op zoek naar de gelijkmaker - Eto’o trapte via invallersdoelman Almunia op de paal.

Arsenal loerde op de tegenaanval en deed dat uitstekend. Valdés hield Ljungberg en Henry van de 2-0.

Kent u Henke Larsson nog? Een cultheld uit het Zweedse voetbal. Zijn strepen verdiend bij Feyenoord en Celtic voor hij naar Barcelona trok. Een luxe-invaller voor de Catalanen. Larsson liet de wedstrijd tegen Arsenal kantelen in het voordeel van Barça. Een kwartier voor tijd met een assist voor Eto’o, vijf minuten later met de beslissende pass voor Belletti.

Arsène Wenger kon het niet geloven, zijn collega Frank Rijkaard werd de eerste die de Champions League won als speler en als coach.

En waarom Ole Hermann Borgan werd geschrapt? De grensrechter poseerde 48 uur voor de wedstrijd in de Noorse krant Drammens Tidende in een shirt van Barcelona. Zou hij achteraf gevierd hebben?

FICHE

17 mei 2006

Stade de France, Parijs

79.500 toeschouwers

Scheidsrechter: Terje Hauge

Barcelona: Valdés, Oleguer (71' Belletti), Puyol, Marquéz, Van Bronckhorst; Edmilson (46' Iniesta), Van Bommel (61' Larsson), Deco; Giuly, Eto’o, Ronaldinho.

Arsenal: Lehmann, Eboué, Touré, Campbell, Cole; Fabregas (74' Flamini), Silva; Ljungberg, Pirès (20' Almunia), Hleb (85' Reyes); Henry.

Doelpunten: 37' Campbell (0-1), 76' Eto’o (1-1), 81' Belletti (2-1).

Geel: Oleguer, Larsson, Eboué, Henry.

Rood: Lehmann.

Lees ook.

De onenightstand van Gerrard, de sigaret van Hamann en de hand van de paus: het mirakel van Liverpool in Istanboel in 2005

De dag dat de wereld kennis maakte met José Mourinho of hoe de Special One in 2004 zijn eerste CL-beker won

De eerste (en enige) van Los Galácticos. Met dank aan de wonderbaarlijke volley van Zidane