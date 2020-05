De ploeg met meer Champions League-bekers dan Premier League-titels in de kast: “Het was een mirakel” DMM/GVS

28 mei 2020

08u10 0 Champions League Dag op dag veertig jaar geleden won Nottingham Forest voor het tweede jaar op rij de Champions League. In Madrid ging Hamburg met 1-0 voor de bijl.

Forest - intussen actief in de Engelse Championship - staat nog altijd bekend als de ploeg die meer Champions League-bekers in de kast heeft staan dan Engelse titels. De Beker met de Grote Oren werd in 1979 en 1980 gewonnen, daartegover staat één titel in de Premier League (1978).

Architect van het Engelse succes was coach Brian Clough. “In de rust haalde hij maar twee of drie dingen aan, hij was van oordeel dat je het eerste tegen dan al vergeten was. Eén week voor de finale nam hij ons mee naar Calla Minor in Spanje. We trainden er niet en mochten drinken. Achteraf gezien was het geniaal. De druk werd weggenomen om te winnen van Hamberg, de ploeg die op dat moment het beste team van Europa was.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Kluivert, 25 jaar na het moment dat zijn leven veranderde: “Lelijkste maar belangrijkste goal ooit”

Het eerbetoon van Shevchenko aan de ‘Godfather’ van het Oekraïens voetbal