De opmerkelijke weg van Real Madrid naar de Champions League-finale, of hoeveel geluk kan een ploeg hebben?

02 mei 2018

14u58 11 Champions League Real Madrid heeft zich gisteravond met een dosis meeval kunnen plaatsen voor de finale van de Champions League. Het is niet de eerste keer in deze Europese campagne dat de 'Koninklijke' het geluk aan zijn zijde heeft. Ook tegen Juventus en PSG had Real Madrid niet te klagen. Een overzicht.

Halve finale tegen Bayern Munchen: Blunder Sven Ulreich en Bayern best voetballende ploeg

In de heenwedstrijd was Bayern duidelijk de meest dominante ploeg, maar het kon zijn kansen niet benutten. Dat werd afgestraft door een efficiënt Real Madrid, dat in de Allianz Arena won met 1-2.

Ook thuis was Real zeker niet de beste ploeg. Maar door een kolossale blunder van de doelman van Bayern en de inefficiëntie van de 'Rekordmeister' werd het uiteindelijk 2-2 in Bernabéu.

Hierdoor plaatste Real zich voor de derde keer op rij voor de finale van de Champions League. De statistieken van de twee wedstrijden samen tonen aan dat het ook heel anders had kunnen lopen.

Kwartfinale tegen Juventus: Real krijgt penalty in extra tijd

In de heenwedstrijd zette Real Madrid een overtuigende prestatie neer op het veld van Juventus, met als orgelpunt de fenomenale omhaal van Cristiano Ronaldo. De ploeg van Zinédine Zidane won met 0-3. Ook de thuisploeg had kansen, maar kon die niet benutten.

De terugwedstrijd in Bernabéu verliep een stuk moeizamer voor de Koninklijke. Real was een schim van zichzelf en na een uur stond het al 0-3 voor Juventus. Verlengingen leken onvermijdelijk, maar diep in de extra tijd kreeg Real in extremis nog een penalty na een discutabele overtreding van Benatia op Lucas Vazquez. Ronaldo trapte zijn ploeg vanaf de stip naar de halve finale. Gianluigi Buffon kreeg rood voor protest.

1/8ste finale tegen PSG: beslissingen scheidsrechter in voordeel

Paris Saint-Germain kwam in Bernabéu op voorsprong door een doelpunt van Adrien Rabiot, maar even later gaf de scheidsrechter een strafschop voor Real na een schwalbe van Toni Kroos. Cristiano Ronaldo trapte Real vanaf de stip langszij. In de tweede helft werd handspel van Sergio Ramos in de eigen zestien over het hoofd gezien. Uiteindelijk werd het 3-1 voor Real.

In het Parc des Princes benutte Real de ruimte die PSG liet omdat het volop risico's moest nemen om door te stoten naar de volgende ronde. Voor de Franse kampioen liep het helemaal mis toen Verratti in de 66ste minuut tegen een tweede gele kaart aanliep en van het veld gestuurd werd. De eindstand: 1-2 voor de Koninklijke.