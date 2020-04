De onenightstand van Gerrard, de sigaret van Hamann en de hand van de paus: het mirakel van Liverpool in Istanboel in 2005 KTH

18 april 2020

06u01 0 Champions League Normaal kreeg u deze weken de kwartfinales van de Champions League op de buis. Aan het eind van de maand ook nog eens twee halve finales. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het ­archief. Normaal kreeg u deze weken de kwartfinales van de Champions League op de buis. Aan het eind van de maand ook nog eens twee halve finales. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het ­archief. De beelden van de 27 Champions Leaguefinales kan u de komende weken ­herbekijken op HLN.be , met telkens het verhaal achter de finale hieronder. Vandaag: de triomf van Liverpool in 2005.



En of het er brandt. De speech van Steven Gerrard en zijn onenightstand met de beker. De hand van de paus. De gebroken voet en de sigaret van Dietmar Hamann. ‘Ring of Fire’ van Johnny Cash. In 2005 zet Liverpool FC Istanboel in vuur en vlam. De meeste memorabele comeback ooit.

“Ze smaakte als de sigaret die je rookt na een stomende vrijpartij.” In een verdoken hoekje aan douches staart Dietmar Hamann voor zich uit. De man in kostuum die hem met trillende handen de sigaret heeft aangereikt, heeft ook een flinke trek nodig.

In de kleedkamer is het behoorlijk rustig voor een team dat net de Champions Leaguefinale heeft gewonnen, na een straffe comeback. Twee uur eerder was Liverpool dood en begraven: 3-0 achter aan de rust tegen AC Milan. Nu staat de trofee met de grote oren daar, helemaal alleen te blinken op een kinesistentafel.

Niemand die hem vast durft te grijpen. Zou het kunnen dat het nog niet doorgedrongen is dat de Champions League de hunne is? Sommige spelers lurken van een flesje bier. Anderen fluiten een grappig deuntje op de hals. Een aantal ligt vol ongeloof op de grond.

Hamann benadert David Moores, toenmalige voorzitter van ‘The Reds’ en de enige roker op de club. Moores twijfelt of hij een Marlboro met een speler wil delen: “Kaiser, wat als de trainer erachter komt?” “Vertel hem dan jij deze f***king club bezit”, lacht Hamann. Ze roken samen. As valt op de grond. Eindelijk dringt het door.

Meer nog dan de finale van Hamann, die de eerste penalty binnen trapt met een gebroken voet, is het die van Stevie G. Aanvoerder wiens bloed Liverpoolrood is. Tijdens de rust inspireert hij zijn team met een opzwepende speech tot de comeback. Een slimme tactische ingreep van Rafa Benítez doet de rest.

“Hij stuurde iedereen de deur uit, ook de trainer”, herinnert Djibril Cissé zich. “Hij stond op en zei: “Liverpool is alles wat ik heb. Het is mijn club. Alles wat ik ooit gekend heb. Ik wil niet de geschiedenis ingaan als het lachertje. Als jullie mij respecteren en van mij houden als aanvoerder, recht dan de rug.”

Gerrard scoort de 3-1 en dwingt de penalty voor de gelijkmaker af. In zes minuten gaat het van 3-0 naar 3-3. De meltdown van Milan. In de strafschoppenreeks ontpopt een molen wiekende Jerzy Dudek zich tot de grote held. Hij pakt er drie.

“Het was de hand van de paus die mij hielp”, verklaart de Pool. “Johannes-Paulus, mijn landgenoot, was toen net gestorven. Ik wilde hem eren. Tijdens een ontmoeting vertelde hij mij ooit dat hij als kind ook keeper was geweest. Die dag stond hij aan mij zij.”

Gerrard eert in Istanbul zijn neefje, Jean-Paul. Zijn speelkameraadje en het jongste slachtoffer van het stadiondrama van Hillsborough. Hun gezamenlijke droom heeft hij meer dan waar gemaakt. Het is Gerrards absolute hoogtepunt als voetballer – zijn enige Premier Leaguetitel liet hij in 2014 letterlijk glippen.

Gerrard: “Die 25ste mei 2005 is de mooiste dag uit mijn voetballeven. Nog altijd. Iedereen werd gek. Ik kon niet stoppen de beker te kussen. Na het feest griste ik de cup mee naar mijn kamer. De volgende ochtend werd ik wakker met de Champions Leaguebeker in mijn bed, blinkend in de zon. ‘Goeiemorgen’, zei ik hem. Die nemen zij mij nooit meer af.”

Buiten weerklinkt ‘Ring of Fire’ van Johnny Cash, aanstekelijk deuntje aangezet door de fans. Het zal voor Liverpool altijd synoniem zijn voor die vurige nacht in Istanboel. Zijn mirakel.

And it burns, burns, burns...

Fiche

Datum: 25 mei 2005

Stadion: Atatürk Olympisch Stadion, Istanboel

Toeschouwers: 70.024

Scheidsrechter: Manuel Mejuto González (Spanje)

Doelpunten: 1' Maldini (1-0), 39' en 44' Crespo (2-0; 3-0), 54' Gerrard (3-1), 56' Šmicer (3-2), 60' Alonso (3-3, pen)

AC Milan: Dida; Cafú, Stam, Nesta, Maldini; Gattuso (112' Rui Costa), Pirlo, Kaká, Seedorf (86' Serginho); Shevchenko, Crespo (85' Tomasson)

Liverpool: Dudek; Finnan (46' Hamann), Carragher, Hyypiä, Traoré; Luis García, Xabi Alonso, Gerrard, Riise; Kewell (23' Šmicer); Baroš (85' Cissé)