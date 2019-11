De Norre: “Mogen toegeven dat deze groep te zwaar was” Redactie

27 november 2019

23u15

Casper De Norre deed zijn stinkende best op zijn linkerflank, maar ging mee ten onder met Genk tegen Salzburg (1-4). “Het is jammer dat we zo die goals slikken. We waren even de focus kwijt en dan maakt zo’n ploeg meteen 0-2 en dat mag niet gebeuren”, aldus de flankverdediger. “We hadden een plan om het centrum gesloten te houden. Als het beter draaide hadden we misschien meer kunnen halen, maar we mogen toegeven dat deze groep te zwaar was.”