De Norre: “Getoond wat het echte Genk is” YP

05 november 2019

Casper De Norre kon net als heel Genk terugblikken op een prima prestatie. “Spelen op Anfield is een geweldige ervaring en ook de manier waarop geeft vertrouwen voor onze groep. Spijtig dat we verliezen, met een gelukje had er misschien de 2-2 nog ingezeten. Maar je weet dat je als je hier komt spelen, dat je onder druk komt te staan. Dat kan je nooit vermijden. Maar we zijn heel tevreden met de prestatie van vandaag, dit is wat we moesten doen voor de club en de fans. We hebben vandaag getoond wat het echte Genk is.”

Ook het systeem met vijf achterin bleek De Norre op het lijf geschreven. “Ik was die positie al gewoon van bij STVV, dus voor mij was het niet aanpassen. Ik voelde me goed in m’n vel, jammer genoeg werkte Bryan Heynen dat lobje aan het eind van de match niet af. We tanken in elk geval veel vertrouwen en we hebben na de match in de groep gezegd dat we dit nu ook in eigen land moeten laten zien. De vorige matchen in de Champions League waren we ook goed, nu moeten we dit echt doortrekken naar de eigen competitie.”