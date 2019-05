De Mos over Ajax: “Ik wilde een steen door mijn tv gooien” Pieter-Jan Calcoen

10 mei 2019

11u26 6 Champions League Een Dafalgan, graag. Aad de Mos is “ziek” na de exit van Ajax. Een monoloog.

“Ik zat thuis op de bank. Ik voelde het aankomen. Mijn vrouw geloofde me niet: ‘Ajax gaat gewoon door, Aad.’ Niet dus. Toen de 2-3 viel, had ik een steen door mijn televisietoestel willen gooien. Ik bedacht me gelukkig net op tijd - hij is net iets te duur en te mooi. Man, wat heb ik gevloekt.”

“Dit had niet mogen gebeuren. Thuis 2-0 voorstaan aan de rust en in totaal een bonus van drie goals... (zucht) Er waren veel tactische fouten.”

“Ajax was te naïef. Een simpel voorbeeld: bij 2-0 moet je niet je hele defensie naar voren sturen bij een vrije trap. Ze stonden er allemaal, zelfs Blind. Waar was de balans?”

“Dolberg had ook nooit mogen starten. Huntelaar maakte er net twee in de bekerfinale. En hij heeft ervaring. Die hadden ze goed kunnen gebruiken.”

“Maar vooral: Ten Hag heeft enkel een plan A: voetballen. Geweldig, is dat - aan de bal was Ajax alweer top. Maar toen Pochettino met Llorente een extra spits bracht en Tottenham powerplay ging spelen, had Ajax geen antwoord. Dat probleem is er al maanden.”

“Ga even naar mijn Instagram. In de voorrondes van de CL tegen Standard maakte ik al een filmpje met een waarschuwing: dit Ajax kan niet om met mannelijk spel. Dat bleek toen al, Ajax gaf een 0-2-voorsprong uit handen. Wel, sindsdien is er geen beterschap.”

Ziek

“Ofwel ziet Ten Hag het niet door de druk - dan is dat niet goed. Ofwel wil Ten Hag het niet zien. Hij heeft niks gedaan om de paniek uit zijn team te krijgen. Dat zijn blunders.”

“Ik ken de verhaaltjes wel. Ja, Ajax heeft de paal geraakt. En ja, de ref liet wat lang overspelen. Maar het doet er niet toe. Dit is een trauma voor het leven.”

“Héél Nederland mag trots zijn op Ajax. En op Ten Hag. Ondanks mijn puntjes van kritiek: die man levert prima werk. Alleen was dit een unieke kans op eeuwige roem. Zo een ploeg, vol jonge talenten, dat krijgt een Nederlandse club niet meer snel bij mekaar.”

“Het zal me benieuwen of Ajax nog de titel pakt na déze klap. Ze zullen moeten hopen op puntenverlies van PSV.”

“Ik ben nog steeds ziek, zwak en misselijk na deze uitschakeling. Ach, ik zal het wel te boven komen, zeker? Er zijn ergere dingen in het leven...”

Meer over Ajax

sportdiscipline

voetbal

sport