De link van Ronaldo met Jan Breydel, de jongste coach ooit en Messi met een nieuwe straffe stoot: de opvallendste CL-statistieken van de eerste speeldag GVS en MDB

20 september 2018

07u00

Bron: Gracenote 0 Champions League De eerste speeldag van de Champions League hebben we achter de kiezen. Uiteraard kwamen ook nu enkele opvallende statistieken uit de bus. Cristiano Ronaldo heeft na zijn rode kaart een link met Jan Breydel, de eerste penalty scoren blijkt geen makkelijke klus én Lionel Messi trapte met zijn hattrick een nieuw record aan diggelen. Een overzicht.

Jan Breydel maakte hetzelfde mee

Het was vijftien jaar geleden dat een team een CL-uitmatch wist te winnen nadat het voor rust met tien man viel. Juventus kreeg het gisteren voor elkaar na de uitsluiting van Ronaldo. In 2003 gebeurde hetzelfde nadat AC Milan na 37 minuten Alessandro Nesta verloor met een rode prent. De Italianen wisten Club Brugge in Jan Breydel toch nog te vloeren: 0-1.

Ronaldo in het spoor van Viera

Het was de elfde rode kaart voor Ronaldo in zijn carrière en zijn eerste in de Champions League. Hij is ook de tweede speler die wordt uitgesloten bij zijn Juve-debuut op het kampioenenbal. Patrick Vieira onderging hetzelfde lot, tegenstander was in 2005... alweer Club Brugge.

De eerste strafschop is geen garantie op succes

Alex Telles kreeg de eer om de eerste penalty van het nieuwe Champions League-seizoen voor zijn rekening te nemen. De linksback van Porto stuitte echter op Schalke-doelman Fährmann. Niet meteen een verrassing, want in vijf van de voorbije negen seizoenen werd de eerste strafschop gemist.

100 stuks in het mandje van Monaco

AS Monaco kreeg zijn honderdste CL-tegentreffer om de oren. Diego Costa was de boeman van dienst. De club van Youri Tielemans is daardoor de 30ste club die minstens honderd goals moet slikken op het kampioenenbal.

50 zeges op de teller van Dortmund

Helaas ging het ten koste van Club Brugge, maar Borussia Dortmund boekte zijn vijftigste overwinning in de Champions League - de twaalfde club die dat voor elkaar krijgt. Christian Pulisic scoorde op zijn twintigste verjaardag, de tweede Dortmund-speler die op zijn verjaardag weet te scoren. In het verleden trakteerde Stefan Reuter (30) zichzelf op een cadeau. In de 1-0-zege tegen Atlético Madrid was ook die CL-treffer van goudwaarde.

Eriksen trefzeker in vier CL-seizoenen

De goal van Christian Eriksen baatte niet, maar toch versiert de middenvelder van Tottenham stilaan een plekje in de geschiedenisboeken. Dankzij de openingstreffer wordt hij de tweede Deen die in vier verschillende Champions League-seizoenen weet te scoren. Jon Dahl Tomasson slaagde daar eerder in. In totaal heeft de vrijschopspecialist vijf treffers op het kampioenenbal achter zijn naam - goed voor de derde plaats in de ranking van Deense topschutters achter Tomasson (11) en Nicklas Bendtner (8).

Barça op recordjacht

Barcelona is al 27 opeenvolgende CL-duels op rij ongeslagen en staat daarmee op twee zeges van recordhouder Bayern München. De Duitse recordkampioen verloor tussen 1998 en 2002 29 keer op rij niet.

Leo Messi doet het opnieuw

Met drie goals mag Lionel Messi uiteraard niet ontbreken in dit overzicht. De Argentijn scoorde nu in 14 verschillende CL-seizoenen en zit Ryan Giggs (16) en Raúl (15) op de hielen. PSV was bovendien het 30ste team waar De Vlo wist tegen te scoren op het kampioenenbal. Enkel Cristiano Ronaldo (32) en Raúl (33) steken hem de loef af.

Wél een record: Messi tekende voor zijn achtste hattrick in de Champions League en dat is eentje meer dan CR7. En nog eentje, om het af te leren: Lionel Messi heeft nu 103 CL-goals op zijn palmares, de tegenstander van dinsdag klokt af op 102 doelpunten.

Koele kikker Milner

De laatste tien goals van James Milner over alle competities heen waren allemaal vanop de stip. De middenvelder was trouwens de vierde oudste speler van Liverpool die een CL-goal maakte. Met zijn 32 jaar en 257 dagen moet hij Rickie Lambert (32 jaar en 283 dagen), Sami Hyypiä (34 jaar en 184 dagen) en Steven Gerrard (34 jaar 193 dagen) laten voorgaan.

Mbappé steekt Kluivert steeds meer de loef af

Kylian Mbappé leek even een punt uit de brand te slepen, maar het slotakkoord was voor Roberto Firmino. Toch laat de Franse tiener indrukwekkende statistieken optekenen. Met 11 goals in 18 CL-duels is hij na Karim Benzema, Bojan en Obafemi Martins de vierde tiener die de netten laat trillen in drie verschillende CL-seizoenen én heeft hij een voorsprong van vier treffers op Patrick Kluivert, die voor zijn 20ste verjaardag 7 goals lukte.

20 CL-seizoenen voor Casillas

Op zijn 37ste was Iker Casillas de eerste die de kaap van de twintig actieve seizoenen in de Champions League rondde. Hij maakte zijn debuut voor Real Madrid in 1999 en bleef daar, inclusief drie eindzeges in de Champions League, tot 2015. De doelman miste bij de Madrilenen geen enkel CL-seizoen, en dat doet hij sinds 2015 ook niet bij het Portugese FC Porto.

Eerste Dominicaan

Mariano Diaz is de eerste Dominicaan die in de Champions League scoort. In Bernabéu viel er trouwens nog een record: Sergio Ramos kreeg zijn 37ste gele kaart in de CL en gaat daarmee definitief Paul Scholes voorbij.

Eerste scorende Ajax-verdediger sinds Denswil

Het was al van het seizoen 2002-2003 geleden dat Ajax nog eens een Champions League-campagne opende met een zege. Toen zorgde Zlatan Ibrahimovic nog voor twee treffers, nu trof Nicolas Tagliafico twee keer raak. Niemand minder dan Stefano Denswil (nu bij Club Brugge) was de laatste verdediger die in het shirt van Ajax wist te scoren op het kampioenenbal. Denswil deed dat in 2013 tegen AC Milan.

Jongste trainer ooit op het kampioenenbal

31 jaar en 58 dagen. Dat was gisteren de exacte leeftijd van Julian Nagelsmann. Jonger dan onder meer Cristiano Ronaldo zodat het niet verwonderlijk is dat de Duitser de jongste coach ooit werd in de Champions League. Nagelsmann troeft zo Viktor Goncharenko (toen 31 jaar en 99 dagen oud) af die in 2008 met BATE Borisov Real Madrid bekampte. Tegenstander Shakhtar Donetsk kon hij niet het nakijken geven, want het werd 2-2.

Nieuw record voor de ‘Rekordmeister’

De Beierse trein stoomt rustig door. Op het veld van Benfica won Bayern München met 0-2. Het betekende al de vijftiende zege in een openingswedstrijd in de Champions League voor de 'Rekordmeister'. Niemand doet op dit moment beter.

Er zijn overigens nog meer zekerheden. Lewandowski scoorde zijn 46ste doelpunt op het kampioenenbal en doet zo even goed als Filippo Inzaghi. Samen staan ze als nummer negen op de lijst van beste schutters. Thomas Müller speelde dan weer zijn 100ste wedstrijd in de Champions League.

Twijfelachtige Engelse eer voor Manchester City

Vorig seizoen Basel en twee keer Liverpool, gisteren kwam daar Lyon bij. Manchester City verliest zo vier opeenvolgende wedstrijden in de Champions League. Het overviel geen enkel ander Engels team in de geschiedenis van de Champions League. Als we afgaan op de statistieken ziet het er ook niet zo goed uit voor de Citizens. De voorbije acht winnaars van de Champions League wonnen telkens hun openingswedstrijd.