De Ligt na nieuw exploot van Ajax: “Ongelofelijk hoe we dit weer flikken” GVS

16 april 2019

23u26

Bron: Proximus Sports 0

Amper 19, een toptransfer in het verschiet én matchwinnaar bij Ajax. Matthijs De Ligt genoot zichtbaar van een nieuwe Amsterdamse stunt in de Champions League. “Ongelofelijk hoe we het weer flikken. Uiteindelijk creëerden we zelfs heel wat kansen hé. In eerste instantie maken we die niet af, maar uiteindelijk doen we het toch. Dan word je helemaal gek.” Onverwacht? “Neen, we weten wat we kunnen. Iedereen weet dat stilaan. We kunnen het teams als Juventus heel moeilijk maken.”

Ajax was wel even onder indruk van de omstandigheden. “Maar dat is logisch”, stelt De Ligt. “Heb je de ambiance in het stadion gehoord? Dat maakt het in het begin even lastig. Maar nadien deden we het heel goed. Het is prachtig, maar ook bizar dat we in de halve finales van de Champions League staan. Ik heb er geen woorden voor. De spelers zijn trots, de fans zijn trots, de hele stad is trots. Of we de Champions League kunnen winnen? We hebben Real en Juve geklopt - twee eerdere winnaars.”