De legendarische tempel of een ellendige transferban: waarom draait het vierkant bij Atlético?

De voorbije vier jaar tweemaal finalist, één keer halve finalist en evenveel keer kwartfinalist. Toch is de kans groot dat Atlético Madrid dit jaar zelfs de groepsfase niet overleeft. Een surprise van formaat. Missen de Madrilenen het mythische Vicente Calderón?

Toegegeven, met Chelsea en AS Roma konden 'Los Rojiblancos' makkelijker loten. Toch ligt het probleem niet meteen in die onderlinge confrontaties, wel in het dubbele puntenverlies tegen het zwakke broertje uit groep C. In Qarabag geraakten de manschappen van Diego Simeone niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel, terwijl Atlético ook in de eigen Wanda Metropolitano de tanden stuk beet op de stugge Azerbeidzjanen. Het gevolg: een dubbele winst tegen de twee groten uit de poule is nodig om nog een kans te maken op de tweede ronde.

Waar net het schoentje wringt? Eerst en vooral bij de efficiëntie van het aanvalstrio. Hoewel de Madrilenen met Antoine Griezmann, Kevin Gameiro en Fernando Torres kunnen rekenen op heel wat aanvallend geweld, is de doelgerichtheid van de vedetten om van te huilen. Tekenend is de wedstrijd thuis tegen Qarabag. Maar liefst dertien schoten op doel, slechts één goal. Een issue waar ze ook in La Liga mee kampen. Hoewel Yannick Carrasco en co nooit bekend stonden om het tentoonspreiden van een doelpuntensalvo, is zestien doelpunten uit twaalf wedstrijd simpelweg te weinig.

"Ik wist dat dit kon gebeuren", verklaarde Simeone enkele weken terug. Atlético kreeg deze zomer immers een transferban opgelegd nadat ze een aantal internationale minderjarige voetballers contracteerden. Een goalgetter pur sang kon men afgelopen mercato dus niet halen, met alle gevolgen van dien, zo oordeelt ook de Spaanse pers. Diego Costa is dé oplossing, maar mag pas vanaf januari bij zijn ex-club schitteren.

Tot slot mag ook de overgang naar het maagdelijke Wanda Metropolitano niet vergeten worden. Hoewel de coach zijn hyperactiviteit ook in de nieuwe tempel niet verloren is én fans hun uiterste best doen om de sfeer van weleer te evenaren, veeg je die unieke ambiance van een Vicente Caldéron niet zomaar weg. Morgen zakt Nainggolan alvast liever af naar het nieuwe stadion dan het betoverende oude.

