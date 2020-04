De kus van Carrasco voor geliefde Noémie Happart ging de wereld rond, maar Zizou & co zouden zegevieren SK

29 april 2020

Champions League Normaal kreeg u deze week de twee halve finales van de Champions League op de buis. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het archief. Normaal kreeg u deze week de twee halve finales van de Champions League op de buis. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het archief. De beelden van de 27 Champions Leaguefinales kan u ­herbekijken op HLN.be , met telkens het verhaal achter de finale hieronder. Vandaag: de eerste van Zizou.

We starten vandaag aan een 3-daagse van Madrid. Eindwinnaar: Zinédine Zidane. Etappe 1: Milaan.

Zidane had in januari Rafa Benítez opgevolgd als coach van Real. De legende gaat dat Benítez tijdens de voorbereidingsperiode in de zomer een CD-rom had meegegeven aan Cristiano Ronaldo met beelden en studiemateriaal hoe de Portugees zijn vrijschoppen diende te nemen om maximaal rendement te puren.

‘Eruit, die vent’, zou Ronaldo in een volle kleedkamer hebben geroepen. Luka Modric verloor op zijn beurt alle respect voor zijn trainer toen die hem verbood om nog langer buitenkantje voet te spelen.

Enter: Zizou.

Hij zou van dag één niet het aura van een trainer hebben maar dat van een hogepriester. De vestiaire bestond haast allemaal uit spelers voor wie Zidane een idool was. Op training borstelde hij de ballen beter en mooier dan Isco en maats.

Madrid kreeg vleugels. En haalde de finale van de Champions League onder meer door in de halve finale Manchester City uit te schakelen - toen nog onder leiding van Manuel Pellegrini.

In de eindstrijd stond De Koninklijke alweer - net als twee jaar eerder - tegenover de buren van Atlético. Thibaut Courtois was inmiddels verhuisd naar Stamford Bridge.

Real leek op weg naar de zege in de reguliere speeltijd, maar werd bij de lurven gevat diep in de tweede helft door... Yannick Carrasco. Zijn kus voor zijn geliefde Noémie Happart ging de wereld rond.

In plaats van voort op het gaspedaal te staan - Madrid leek fysiek te breken -, trok Diego Simeone zijn troepen na de gelijkmaker terug op eigen helft. Real haalde zo de penalty’s.

Eéntje zou missen: Atlético-verdediger Juanfran.

Cristiano Ronaldo trapte Madrid alweer in de zevende hemel.

Voor Zidane was het de eerste trofee als hoofdcoach. Toén al werd het succes meer toegeschreven aan zijn spelersgroep dan aan de man zelf.

Atlético Madrid zou daarna niet meer in een finale van EC1 staan. Tweemaal - eerder in 2014 - waren zij zó dicht bij de oppergaai. Simeone zat die avond in Milaan diep in de put. Zozeer dat hij op de persconferentie zijn toekomst bij Atlético in vraag stelde. Vandaag is-ie er nog altijd. U mag hem of u mag hem niet, u mag zijn voetbal of u mag zijn voetbal niet, maar Simeone zorgde voor een chef d’ouevre.

Dat van Zizou was nog maar pas begonnen...

Morgen etappe 2: Cardiff

FICHE

28 mei 2016 - Giuseppe Meazza, Milaan

Real Madrid-Atlético Madrid 1-1 (5-3 na strafschoppen)

Toeschouwers: 71.942

Ref: Mark Clattenburg (Engeland)

REAL MADRID: Keylor Navas, Marcelo, Pepe, Sergio Ramos, Carvajal (52' Danilo), Casemiro, Kroo(s (72' Isco), Modric, Bale, Benzema (77' Lucas Vázquez), Cristiano Ronaldo

ATLETICO: Oblak, Filipe Luís (109' Lucas Hernández), Savic, Godín, Juanfran, Koke (116' Thomas Partey), Gabi, Augusto Fernández (46' Yannick Carrasco), Saúl Níguez, Fernando Torres, Griezmann

GEEL: Navas, Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Casemiro, Danilo (Real), Gabi, Fernando Torres (Atlético)

