De ‘Koninklijke’ knielt voor keizer De Bruyne: Rode Duivel duwt Real diep in de miserie met goal en assist YP/ABD

26 februari 2020

22u58 12 Real Madrid RMA RMA 1 einde 2 MCI MCI Manchester City Champions League Bernabéu het zwijgen opgelegd. Kevin De Bruyne zette een scheve situatie eigenhandig recht tegen Real Madrid. Een assist én de winninggoal in de 1-2-zege. Manchester City neemt een stevige optie op de kwartfinales.

Guardiola verraste. Kevin De Bruyne - hij moest dé ster van de avond worden - was aanvoerder bij de Citizens. Hij was zonder twijfel een van de uitblinkers op het veld. Oók in een afwachtende beginfase. Man City en Real Madrid tastten mekaar af en namen weinig risico. Waiting game. Een handvol doelkansen aan beide zijden, meer kregen we niet te zien. Dirigent De Bruyne stuurde Jesus diep. De Braziliaan knalde vanuit een scherpe hoek, Courtois pakte uit met een uitstekende redding. Aan de overkant miste Vinicius dan weer onbegrijpelijk in de rebound. Nog in de eerste helft kwam Courtois twijfelend tussen op een hoekschop van De Bruyne. De doelman van de Rode Duivels duwde de bal richting Jesus, die in één tijd op het steunbeen van Ramos knalde - Real ontsnapte aan een owngoal. Ruststand: 0-0.

De tweede helft begon veelbelovend én bracht ook meer spektakel. Op het uur brak de vaak bekritiseerde Isco de ban voor Real. Na balverlies van Otamendi kon Vinicius met de bal aan de haal. Hij legde breed tot bij Isco en de Spanjaard werkte feilloos af: 1-0. Feest in Bernabéu. De Bruyne wist wat hem te doen stond: scoren of laten scoren. En dat deed hij ook. Hij dook de zestien in, bleef aan de bal en leverde een gemeten voorzet af. Perfect op maat van de trefzekere Jesus: 1-1.

Vijf minuten later ontpopte De Bruyne zich helemaal tot de held van City. Carvajal maakte een penaltyfout op Sterling. Aanvoerder De Bruyne eiste de bal op... en schoot zonder aarzelen voorbij Courtois. Balen voor Real, dat ook nog kapitein Sergio Ramos rood zag pakken nadat hij als laatste man Jesus neerhaalde - rode kaart nummer 26 uit zijn carrière. ‘t Was een voetnoot in de grote Kevin De Bruyne-show.

Bondscoach Roberto Martínez was in Bernabéu als jurylid om de MVP - de man van de match - te kiezen. Twee keer raden wie hij zal gekozen hebben.

Always proud to captain this team! 50 goals for City ✅ pic.twitter.com/m5N6N1NvNU Kevin De Bruyne(@ DeBruyneKev) link

