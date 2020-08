De grote Lewandowski-show: Poolse spits leidt Bayern met 2 goals én 2 assists voorbij Chelsea ABD

08 augustus 2020

22u50 2 FC Bayern München FCB FCB 4 einde 1 CHE CHE Chelsea Champions League Robert Lewandowski (31) was outstanding tegen Chelsea. De Poolse spits leidde Bayern München met twee goals én twee assists naar een 4-1-overwinning tegen Chelsea. In de kwartfinale wacht FC Barcelona.

De heenmatch eindigde op 3-0, en dus had Chelsea een mirakel nodig om zich nog te kwalificeren voor de kwartfinales. Dat tikkeltje hoop werd hen al snel ontnomen door Lewandowski - wie anders? De Pool lokte een penalty uit en zette die zelf feilloos om: 1-0. Ex-Club Bruggespeler Perisic schoot de 2-0 na goed voorbereidend werk van ‘Lewa’ tegen de netten. Boeken toe. Al kon Chelsea op slag van rust nog milderen. Abraham kreeg de aansluitingstreffer cadeau van Neuer, die de bal knullig in de voeten van de Engelse spits duwde.

Panikeren deden ze uiteraard niet bij Bayern. De ‘Rekordmeister’ controleerde de match. Müller en Coutinho haalden nog eens uit, Lewandowski - wéér hij - zette z’n ploeg op weg naar de 3-1. Hij zette zich sterk door op de linkerflank en pakte uit met een gemeten voorzet voor Tolisso, die maar binnen te tikken had.

Topfavoriet

Als kers op de taart kopte man van de match Lewandowski de 4-1-eindstand tegen de netten. De balans voor Lewandowski na een avondje Chelsea: twee goals en twee assists. Zijn stats in deze Champions League-campagne: 13 goals en 4 assists in zeven wedstrijden. In totaal dit seizoen zit hij over alle competities heen aan 53 doelpunten in 43 matchen.

Bayern is een machine, met Lewandowski als grote man. Topfavoriet om de Champions League te winnen.

