De grootste uitoverwinningen in de Champions League? Daarvoor moet je bij de Duitsers zijn

02 oktober 2019

12u20

Bron: Infostrada 0 Champions League Uitpakken als vanouds, heet dat dan. Bayern München vermorzelde Tottenham in Noord-Londen. Op White Hart Lane werd het zomaar eventjes 2-7. Al deden de Duitsers in het verleden nóg beter op verplaatsing.

Aan de rust stond het nog ‘maar’ 1-2 voor Bayern. Kimmich en Lewandowski prikten voor de Duitsers. Son had Tottenham op gelijke hoogte gesteld. Tot dan de tweede helft kwam. Bayern scoorde nog vijf keer. Lewandowski deed er nog een goaltje bij. Serge Gnabry duwde dan weer vier rozen tegen de touwen. De Duitse winger heeft een verleden bij Arsenal en kon na de wedstrijd niet laten om Tottenham nog een prikje uit te delen. “North London is red”, tweette Gnabry. Een duidelijk verwijzing naar de rivaliteit tussen Arsenal en Tottenham.

North London is RED!!! pic.twitter.com/1Te5YjqpWo Serge Gnabry(@ SergeGnabry) link

Tot zover de situatie in Noord-Londen. Europees is de zege van Bayern de op één na grootste overwinning buitenshuis in een wedstrijd tussen twee ploegen uit de top vijf competities van Europa (clubs dus uit Frankrijk, Engeland, Duitsland, Spanje en Italië). Geen enkele andere ploeg dan Bayern won met een groter verschil. De 1-7 tegen AS Roma was met zes doelpunten verschil nog iets straffer dan de 2-7 gisteren in Londen.

Overigens valt het op dat bij de grootste uitoverwinningen in de Champions League sinds 1992 vooral Duitse teams betrokken zijn. In positieve en negatieve zin. Bayern zorgde voor de grootste uitzeges, Schalke en Leverkusen dan weer voor de grootste nederlagen in eigen huis. Chelsea (0-5) en Real Madrid (1-6) kwamen met vijf goals verschil winnen in Gelsenkirchen. Bayer slikte een 0-5 in Leverkusen tegen Mancheseter United.

De grootste uitoverwinningen in de Champions League op een rij:

21/10/2014: AS Roma - Bayern: 1-7 (groepsfase)

1/10/2019: Tottenham - Bayern: 2-7 (groepsfase)

25/11/2014: Schalke - Chelsea: 0-5 (groepsfase)

26/02/2014: Schalke - Real Madrid: 1-6 (achtste finales)

27/11/2013: Bayer Leverkusen - Manchester United: 0-5 (groepsfase)

8/12/2004: Deportivo - Monaco: 0-5 (groepsfase)

