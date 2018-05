De gelijkenissen houden niet op: slechts drie seconden verschil tussen omhaal Bale en Ronaldo DMM

28 mei 2018

10u27 0

Wat een goal van Gareth Bale afgelopen weekend in de Champions League-finale. De Welshman haalde in de 63ste minuut genadeloos de trekker over met een bijna ongeziene omhaal. Bijna ongezien, want niemand minder dan Cristiano Ronaldo deed het zijn ploegmaat tegen Juventus al eens voor. Maar er is meer...

Het is een opvallende statistiek in de marge. Een bewijs van hoe griezelig het toeval wel niet kan zijn. Terwijl Gareth Bale in de 63ste minuut Loris Karius het nakijken gaf, deed Cristiano Ronaldo exact hetzelfde in de kwartfinales tegen Juventus. De Portugees pakte enkele weken geleden net als zijn ploegmakker in de 63ste minuut uit met een schitterende retro.

Sterker nog, tussen de twee kunststukjes liggen amper drie seconden. Ronaldo deed de netten trillen na 63 minuten en 4 seconden. Bale deed het na 63 minuten en 1 seconde. Of hoe toevallig het toeval wel niet kan zijn. Reals volgende tegenstander doet er dus maar beter aan om het zekere voor het onzekere te nemen in een volgende wedstrijd. Alle hens aan dek in minuut 63.