De geboorte van koningskoppel ‘LuLa’: hoe Inter-spitsen Lukaku en Lautaro mekaar beter maken Kristof Terreur

05 november 2019

08u00

De vinnigheid van Lautaro. De power van 'Big Rom'. De leepheid van Lautaro. De efficiëntie van Lukaku. Inter heeft zijn zoveelste koningskoppel gevonden: Lu-La. Met nadruk op de lettergreep van onze landgenoot. Een gigant met de cijfers van een fenomeen. Alleen in de Champions League ontbreekt nog dat doelpunt - op naar nummer 10 in 14 matchen.

Il Gigante. Il Fenomeno. Als voetballers vallen ze niet te vergelijken, laat staan hun palmares. Toch heeft de Gigant, een van de troetelnaampjes van de Italiaanse media voor Lukaku, in de Serie A de doelpuntencijfers geëvenaard van het Fenomeen, beter bekend als Ronaldo - de Braziliaan.

Een reeks waar de fans van Inter tweeëntwintig jaar op hebben moeten wachten. Ander tijdperk, maar toch. Ze zetten de start van Lukaku bij de Nerazzurri netjes in perspectief. Binnenkomer met een bang. Fenomeen in de maak.

Terwijl het in Italiaanse media complimenten regent en oud-spitsen als Alessandro Altobelli, Paolo Rossi en Christian Vieri hem bloemetjes werpen, onthoudt Lukaku zich van grootspraak. Het ego in functie van het team. Ook in de verschijningen voor de camera.

Echo’s van de trainer

Hij echoot zijn trainer Antonio Conte. Dat hij nog jong is. Dat hij nog beter kan worden. Dat hij elke dag hard zal blijven werken. Dat niet de doelpunten, maar de zeges tellen. Dat Inter enkel naar zichzelf kijkt, niet naar Juventus. Voorgekauwde kost waar geen lezer of kijker op zit te wachten - laat hem maar met de voeten praten.

Volgende doelwit: scoren in de Champions League. Tegen Slavia Praag was het maar zus en zo. Tegen Barcelona ontbrak hij door een blessure. Thuis tegen Dortmund mocht hij na 60 minuten en amper 8 baltoetsen inpakken - te veel last van een tik van Witsel. In Duitsland wil Lukaku zijn vorm bewijzen. Dortmund maakt zich op voor Inters gevaarlijke tweetand.

Lautaro Martínez en ‘Big Rom’ hebben mekaar gevonden. Laukaku of Lu-La. Inters nieuwe koningskoppel dat een succesvolle connectie bezegeld heeft met goals. Sinds de internationale break heeft Lukaku er in vier competitiewedstrijden zes binnen gelegd, de Argentijn drie. Negen op de tien goals in de Serie A kwamen van zijn aanvallers. “We voelen mekaar steeds beter aan”, geeft Lukaku toe. Ze vullen mekaar aan en versterken elkaar.

De ene is snel, vinnig en een man van de actie. De andere is rap, groot, krachtig en dodelijk efficiënt. Wat de ene niet heeft, compenseert de andere. “Ik had Lautaro al een beetje bestudeerd voor ik naar Inter kwam”, zegt Conte. “Hij is een atypische speler. Een die aan twee profielen beantwoordt: hij is een echte centrumspits, maar tegelijk vaak ook een schaduwaanvaller.”

“Ook Lukaku is een bijzonder geval. Hij heeft de fysieke verschijning van een diepe spits, maar als je hem de ruimte geeft om te rennen is hij bliksemsnel. Maar bovenal ben ik blij met het werk dat ze zonder bal doen. Ze werken zich te pletter.”

Met dank aan talenknobbel

Goeie voetballers verstaan mekaar doorgaans zonder woorden, maar de talenknobbel van Lukaku heeft ervoor gezorgd dat ze mekaar nog sneller hebben gevonden. Onderling spreken ze Spaans, moedertaal van Lautaro, geen Italiaans. ‘El Toro’ kan hem precies uitleggen wat hij wil en hoe en waar hij wil dat Lukaku beweegt. Omgekeerd geldt hetzelfde. “Lautaro is een kampioen”, zegt Lukaku. “Een topper. Sinds de eerste dag hier hebben we mekaar gevonden en sindsdien is onze band alsmaar hechter geworden.”

Het bewijs ziet u op het veld. Chemie en magie. Vonken en veel goals. Met assistentie van Lautaro (22) staat ‘Big Rom’ in de lijstjes onverwacht langs een fenomeen. Nu nog knallen in de Champions League. Inter kan vandaag een grote stap zetten naar de tweede ronde.