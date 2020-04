De eerste (en enige) van Los Galácticos. Met dank aan de wonderbaarlijke volley van Zidane SK

Champions League Normaal kreeg u deze week vier spetterende kwartfinales op de beeldbuis. En volgende week nog eens de terugmatchen. Aan het eind van de maand ook nog eens twee halve finales. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het ­archief. Normaal kreeg u deze week vier spetterende kwartfinales op de beeldbuis. En volgende week nog eens de terugmatchen. Aan het eind van de maand ook nog eens twee halve finales. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het ­archief. De beelden van de 27 Champions Leaguefinales kan u de komende weken ­herbekijken op HLN.be , met telkens het verhaal achter de finale hieronder. Vandaag: de triomf van Real Madrid in 2000.

Wéér Real Madrid. Na eerder in 1998 en in 2000 stond De Koninklijke voor de derde keer in zes jaar in de finale van de Champions League. En vermits het devies bij Real Madrid eerlang luidt: ‘Finales speel je niet, finales win je’, was het ook in 2002 prijs.

De finale in Hampden Park in Glasgow tegen Leverkusen is voor elke Madrid-socio speciaal. Het is namelijk de eerste (en enige) EC1-winst van Los Galácticos.

Na de overwinning twee jaar eerder in Parijs tegen Valencia organiseerde de toenmalige voorzitter, Lorenzo Sanz – enkele weken overleden aan het coronavirus –, nieuwe verkiezingen in de overtuiging dat zijn uitdager Florentino Pérez het nooit kon halen. Mis gedacht. Pérez vestigde tijdens zijn campagne de aandacht op de enorme schuldenlast van de club en beklemtoonde dat de club meer inkomsten (ticketing, merchandising, tv-rechten) nodig had – hij zou ‘Galácticos’ naar de hoofdstad brengen. Pérez betaalde diezelfde zomer de afkoopsom voor Luis Figo (Barcelona) en één jaar later haalde-ie Zinédine Zidane weg in Juventus.

In 2002 kocht Pérez Ronaldo (de dikke), en in 2003 David Beckham.

Maar enkel met Figo en Zidane bereikte Madrid de finale van het kampioenenbal.

De volley van Zizou

De overwinning in Glasgow herinnert iedereen zich als de finale met de wonderbaarlijke volley van Zizou – uit een hoge voorzet vanop links van Roberto Carlos. Un coup de génie.



Maar enkel de fans van Real Madrid en de échte liefhebbers weten wat nóg zo frappant was aan die eindstrijd. Tip: doelman. Wie stond die avond in doel voor Madrid? César Sanchez. Iker Casillas was twee jaar eerder in Parijs nog titularis. Maar in het seizoen 2001-2002 verloor hij onder Vicente Del Bosque verrassend zijn plaats aan reservedoelman César.

Maar o ironie – bij een 2-1-voorsprong voor Madrid tegen Leverkusen blesseerde César zich in de slotminuten van de wedstrijd. Casillas kwam in en... hield met twee werkelijk gewéldige reddingen zijn ploeg overeind. Na afloop huilde Casillas, nog altijd maar 21 dan, al zijn frustraties weg. Daarna was-ie elf jaar lang de onbetwiste nummer 1 onder de lat van Real Madrid. Tot José Mourinho zijn pad kruiste.

Gek genoeg kon Real Madrid met én Figo én Zidane én Ronaldo én Beckham nooit meer de Champions League winnen. In de zomer van 2005 vertrok Figo, één jaar later stopte Zizou met voetballen, en nog eens een seizoen nadien verkaste Ronaldo.

Na 2002 zou het duren tot 2014 vooraleer De Koninklijke nog eens de EC1 zou winnen. Dan was er inmiddels een nieuwe Galáctico in de stad...

FICHE

15 mei 2002

Toeschouwers: 50.499

Scheidsrechter: Urs Meier (Zwi)

BAYER LEVERKUSEN: Butt • Sebescen (65’ Kirsten), Zivkovic, Lúcio (90+1’ Babic), Placente • Ramelow • Schneider, Ballack, Brdaric (39’ Berbatov) • Bastürk • Neuville

REAL MADRID: César (68’ Casillas) • Salgado, Hierro, Helguera, Roberto Carlos • Figo (61’ McManaman), Makelele (73’ Conceição), Solari • Zidane • Raúl, Morientes

Doelpunten: 8’ Raúl (0-1), 13’ Lúcio (1-1), 45’ Zidane (1-2)

