De dribbel die de wereld rondgaat: “Messi draaide Jones zoveel keer binnenstebuiten dat diens tulband er los van kwam” YP

17 april 2019

07u36

Bron: BT Sport 2 Champions League Haast in zijn eentje bezorgde Lionel Messi FC Barcelona gisteren een ticket voor de halve finale van de Champions League. Het leverde hem een pák lof op, niet alleen van analisten, maar ook van de beide coaches. Zelf blijft de aanvoerder er allemaal heel erg rustig bij.

Leo Messi just finished Phil Jones. He ended his career. This is absolutely filthy 🙏🏻💀 pic.twitter.com/ixhQV3Vx1F World Cup(@ FlFAWC2018) link

Barcelona liet geen spaander heel van Manchester United in de terugmatch van de kwartfinales van de Champions League. Nadat ze ook al de heenmatch hadden verloren met het kleinste verschil, gingen de Mancunians nu met 3-0 onderuit in Camp Nou. En dat was voor een groot deel te danken aan Lionel Messi. De kleine Argentijn scoorde tweemaal - zijn eerste goal was héél fraai, zijn tweede kwam er na een zeperd van United-doelman De Gea - maar ook op de momenten dat hij níet scoorde, maakte hij indruk. Zo doet op sociale media vooral een fase de ronde waarin hij kort voor rust verdediger Phil Jones in nog geen tien seconden niet één, niet twee maar zelfs drie keer helemaal tureluurs dribbelt.

Een actie waarover ze tijdens de rust ook in de studio’s van BT Sport, een Brits sportkanaal, maar niet uitverteld geraakten. “Messi draaide Jones zoveel keer binnenstebuiten dat zijn tulband er los van kwam”, klonk het bij Gary Lineker en ook Rio Ferdinand en Owen Hargreaves, twee oudgedienden bij United, konden het alleen maar met de Engelse voetballegende eens zijn. “Hij kreeg iedereen op de banken. We hadden op voorhand gezegd dat het wel een keertje een masterclass van Messi zou kunnen worden en zo geschiedde ook. Hij was absoluut buitengewoon.”

Messi helpt ons altijd uit de problemen, maar we gaan ons niet verontschuldigen omdat wij hem in onze gelederen hebben Ernesto Valverde

Lionel Messi's game by numbers vs. Man Utd:



103 touches

86% pass accuracy

78 passes

7 shots

6 take-ons

4 fouls won

3 shots on target

2 goals



Messi masterclass. 🐐 pic.twitter.com/T1EBp8VcAk Squawka Football(@ Squawka) link

Nochtans had United onder meer via Rashford al snel op voorsprong kunnen staan, maar hij miste voor doel. En dat deed Messi dus niet, zo zag ook zijn coach Ernesto Valverde. “Messi helpt ons altijd uit de problemen, maar we gaan ons niet verontschuldigen omdat wij hem in onze gelederen hebben. Leo staat altijd om in grote wedstrijden. Niet alleen op belangrijke momenten, maar gewoon de hele match door. Hij kan altijd scoren en is de absolute aanvalsleider van ons team.”

“Messi is van een ander niveau”, moest ook United-coach Ole Gunnar Solskjaer toegeven. “Hij en Ronaldo zijn de beste spelers van de laatste tien jaar en dat heeft Messi nog maar eens laten zien.”

Het wordt lastig want alleen de beste teams blijven over. Ze verdienen daar te staan Messi over de halve finale tegen Porto of Liverpool

“Wij hebben getoond wie we zijn door een grootse wedstrijd te spelen”, zei Messi zelf. “De eerste vijf minuten waren we een beetje nerveus. Dat mag eigenlijk niet gebeuren in de Champions League, zo leerden we uit de slechte ervaring in Rome (vorig seizoen). Het had de zaken veel ingewikkelder kunnen maken voor ons. Maar daarna kregen we controle over de match. Die eerste goal was belangrijk en daarna was er wat geluk gemoeid met de tweede. Het doel om de kwartfinales te overleven, is bereikt. Dat was al even geleden.” Barça neemt het in de halve finales op tegen Liverpool of Porto. Messi is op zijn hoede. “Het wordt lastig want alleen de beste teams blijven over. Ze verdienen daar te staan”, onderstreepte de 31-jarige aanvaller.

Barcelona lijkt in de competitie op weg naar een nieuwe titel en speelt eind mei ook de bekerfinale tegen Valencia. Maar met een eventuele treble is de Argentijn nog niet te veel bezig. “We moeten het stap voor stap aanpakken. Nu verschuift de aandacht opnieuw naar La Liga. We moeten proberen zo snel mogelijk kampioen te spelen. Daarna kunnen we ons focussen op de halve finales.”