De doorbroken droogte van Hazard en de passingmeester in Kroos: de strafste stats van de derde speeldag in de Champions League

De derde speeldag in de Champions League in een notendop. Eden Hazard die na tien wedstrijden ronddwalen in de woestijn de droogte beëindigde, de uiterst nauwkeurige passing van Toni Kroos, de jongste doelman ooit en de oudste trainer aller tijden. Dit waren de strafste statistieken van de voorbije speeldag op het kampioenenbal.

Juventus - Sporting: 2-1

De 'Oude Dame' boekte gisterenavond hun zesde opeenvolgende thuiszege in de Champions League. Voor de tweede keer nog maar, want in de periode tussen maart 1996 en december 1997 klokten ze af op tien thuiszeges in de Champions League.

Barcelona - Olympiakos: 3-1

Lionel Messi scoorde gisterenavond zijn 100ste Europese doelpunt. Hij is de tweede speler die de magische grens bereikt. Enkel die andere wereldster Cristiano Ronaldo deed het hem voor. De Portugees zit nu aan 113 stuks.

Chelsea - AS Roma: 3-3

Tien wedstrijden lang in de Champions League zweeg het kanon van Eden Hazard (zijn laatste treffer maakte hij op 11 maart 2015 op het veld van PSG). Tot gisterenavond. De dribbelvaardige Belg prikte meteen twee keer de bal tegen de netten. Hij doet dat voor de tweede keer in de Champions League na zijn twee treffers tegen Maribor in de 6-0-zege op 21 oktober 2014.

Anderlecht - Paris Saint-Germain: 0-4

De pandoering tegen PSG was de grootste thuisnederlaag van Anderlecht sinds hun wedstrijd op 23 oktober 2013 tegen... Paris Saint-Germain. Toen haalden de Fransen met 0-5 zwaar uit. Zlatan Ibrahimovic was de grote man met een hattrick.

Bayern München - Celtic Glasgow: 3-0

Een record waar de trainer mee gaat lopen. Met zijn 72 jaar en 162 dagen is Jupp Heynckes de oudste coach die tijdens een Champions League-duel op de trainersbank zat. De coach van Bayern steekt daarmee wijlen Raymond Goethals voorbij. Onze landgenoot was 71 jaar en 231 dagen oud toen hij bij Olympique Marseille aan het werk was op het kampioenenbal.

CSKA Moskou - FC Basel: 0-2

Geen record om trots op te zijn, dat van de Russen. Tegen het Zwitserse Basel faalde Moskou om de nul op het bord te houden. In de 31 wedstrijden in de Champions League slikten ze telkens minstens een doelpunt. Dat is meteen ook een record.

Benfica - Manchester United: 0-1

Misschien wel dé statistiek van deze speeldag is die van Mile Svilar. Met zijn 18 jaar en 52 dagen stoot het sluitstuk van Benfica Iker Casillas (toen 18 jaar en 118 dagen) van de troon als jongste doelman ooit in de Champions League. Vieren zat er echter niet in, want de Belg met Servische roots ging in de fout bij de 0-1 van Rashford.

Qarabag - Atlético Madrid: 0-0

Atlético Madrid faalde in hun opzet om te scoren tegen Qarabag. Het zet daarmee hun droogte verder, want ook in de vorige twee uitwedstrijden in de Champions League konden Carrasco en co. de netten niet laten trillen. Voor het eerst sinds december 2014-april 2015.

Maribor - Liverpool: 0-7

De ploegmakkers van Simon Mignolet hielden schietoefeningen tegen het kleine Maribor. Met de 0-7-zege heeft Liverpool zo de grootste uitzege van een Engelse club op hun naam staan. Opvallend: de Liverpudlians hebben ook de grootste thuiszege van een Engelse club in de Champions League op hun naam staan (8-0 tegen Besiktas).

Spartak Moskou - Sevilla: 5-1

Ook Sevilla kreeg in hun derde groepswedstrijd een bakje vol. Ster van de avond was niemand minder dan Quincy Promes die een voet had in vier doelpunten (twee treffers en twee assists). Het is al sinds Ruud van Nistelrooy op 3 november 2004 tegen Sparta Praag geleden dat een Nederlander betrokken was bij vier doelpunten in de Champions League. Van Nistelrooy scoorde vier keer.

Manchester City - Napoli: 2-1

Kevin De Bruyne vijzelde zijn statistieken nog wat op tegen Napoli. De Rode Duivel deelde de assist voor de 2-0 uit en is daarmee betrokken bij negen doelpunten (2 treffers en 7 assists) in de laatste acht wedstrijden in alle competities van Manchester City. De gemiste strafschop van Dries Mertens was overigens de zesde opeenvolgende elfmeter die in de Champions League gemist werd tegen de Citizens.

Feyenoord - Shakhtar Donetsk: 1-2

Onze noorderburen blijven na drie speeldagen met lege handen achter. Ze zijn daarmee het derde Nederlandse team dat nog geen enkel punt telt na drie wedstrijden. Willem II deed het al in het seizoen 1999-2000 en Heerenveen in 2000-2001.

RB Leipzig - FC Porto: 3-2

Leipzig is de 120ste ploeg die een wedstrijd kon winnen in de Champions League. Ze zijn ook het twaalfde Duitse team dat daarin slaagt. Enkel Spanje doet met dertien stuks beter.

AS Monaco - Besiktas: 1-2

Besiktas is de eerste Turkse ploeg die de drie eerste Champions League-wedstrijden kon winnen.

Real Madrid - Tottenham Hotspur: 1-1

Een duizelingwekkende statistiek van de voeten van Toni Kroos. In de partij tegen de Spurs verstuurde de Duitse passingmeester 88 passes. Daarvan bereikte 87 stuks een medemaat wat hem een percentage van geslaagde passes op 99 procent brengt. Dat is meteen een record.

APOEL Nicosia - Borussia Dortmund: 1-1

Met slechts een punt uit drie wedstrijden evenaart Borussia Dortmund hun slechtste start in de Champions League. In het seizoen 2011-2012 puurden de Duitsers een punt uit al hun groepswedstrijden.

