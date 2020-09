De Decker op z’n Thorups: “In dit systeem komen de spelers tot hun recht” RN

16 september 2020

06u02 0 Champions League Wim De Decker miste zijn debuut als hoofdcoach niet. Op z’n Thorups, de nieuwe T1 bouwde niet verder op het systeem van zijn voorganger Bölöni. “Dit is het systeem waarmee we een Gent kunnen zien dat we willen zien.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Amper één dag na zijn aanstelling tot hoofdcoach stond Wim De Decker voor een flinke opgave: met assistentie van Peter Balette was het aan hem om AA Gent meteen weer op de rails te krijgen in wat meteen één van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen was. Tegen Rapid Wien moest de eerste stap gezet worden naar de vetpotten van de Champions League. Falen was verboden.

We beginnen vanuit het bekende systeem. Daarmee kunnen we een Gent zien dat we willen zien De Decker

De Decker had aangekondigd dat hij een plan had, maar het was afwachten op de concrete invulling. Zou hij voortborduren op het werk van Bölöni, of toch eerder terugschakelen naar de veldbezetting van Jess Thorup? De Decker moest eraan beginnen met een handicap, want Odjidja startte op de bank. “Vadis heeft een lastige blessure gehad”, aldus De Decker. “Ik heb lang met hem gesproken over de manier waarop we het best aanpakken. We hebben er goed aan gedaan om hem niet te laten starten, maar hem toch minuten te geven.”

Principes

Het weerhield er de nieuwe coach niet van om de Buffalo’s te laten voetballen naar het systeem van Jess Thorup. “In dit systeem komen de spelers tot hun recht”, vindt De Decker. “We gaan vertrekken vanuit dit systeem, maar ik vind dat er heel wat punten zijn die we daarin kunnen veranderen om verder te komen. Maar het is wel een systeem waarmee we een Gent kunnen zien dat we willen zien. Ik praat liever over principes dan over systemen. Nu is het aan mij om de principes erin te brengen waar ik voor sta. Het wordt een hele uitdaging om te zien in hoeverre de spelers mee in dat verhaal stappen.”

Concreet voetbalde Gent weer met de ruit op het middenveld én met twee spitsen, met Giorgi Chakvetadze op de tien. De Georgiër heeft na anderhalf jaar blessureleed zijn versnelling aan de bal terug en kan in deze rol heel belangrijk worden voor AA Gent. Dat bewees hij met de strafschop die hij afdwong. ‘Chak’ heeft alles om een sleutelpion te worden in de ‘nieuwe’ manier van voetballen.

Het was allemaal nog verre van perfect. Vooral naar het einde toe gaf AA Gent defensief toch weer te veel weg. “Dat is een heel groot werkpunt”, vindt De Decker. “Ik heb de laatste jaren met een heel wijs iemand kunnen samenwerken, die een fameuze uitdrukking had: ‘De duivel slaapt nooit.’ Dat is een waarheid als een koe. We begonnen op het einde te vaak uit positie te lopen. Dat is zeker nog een werkpunt.”

Maar op zich is het wel knap dat De Decker na één dag de kwalificatie veilig wist te stellen. “We hadden niet veel tijd om deze wedstrijd voor te bereiden, maar ik heb wel het gevoel dat we er als staf alles hebben uitgehaald. Je merkte aan alles dat er heel veel nervositeit op deze wedstrijd zat. Zeker in het eerste kwartier was er wat afval in ons spel. Daarna begonnen we weer een beter AA Gent te zien, dat uitging van zijn eigen sterkte. Ik moet zeggen dat deze overwinning toch deugd doet. Deze groep heeft de laatste weken wat moeten verdragen. Met overwinningen en punten maak je dan heel veel goed.”

Het is wachten op een vervolg in de competitie, zaterdag op het veld van Moeskroen.

Vadis Odjidja: “Eerste stap in goede richting”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Gent zet Rapid Wien opzij en mag zich opmaken voor dubbele confrontatie met Dynamo Kiev

Onze chef voetbal ziet hoe er leven is na de dood bij AA Gent, maar: “De trainerswissel heeft de patiënt niet plots genezen” (+)