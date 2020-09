De Decker beseft dat Gent voor zware klus staat: “Het zal vast en zeker heel moeilijk worden” Redactie

23 september 2020

23u36 0 Champions League Z'n eerste Europese horde als hoofdcoach van AA Gent nam Wim De Decker nog, maar bij de tweede struikelden de Buffalo’s. Dinamo Kiev zette Gent in eigen huis met 1-2 opzij. Dat zag ook Wim De Decker, die z'n mannen in de fout zag gaan bij de openingsgoal. “Daar moest veel scherper verdedigd worden.”



Ook Gent-coach Wim De Decker zag dat het eerste Oekraïnse doelpunt te makkelijk viel. “Naar mijn gevoel moest daar veel scherper op verdedigd worden, dus daar schieten we ergens tekort. En dan weet je dat je dat tegen zo’n tegenstander wel eens cash kan betalen.” Gelooft De Decker nog in een goede afloop in Kiev? “Laat ons eerst morgen rustig een analyse maken van deze wedstrijd. Maar het zal vast en zeker heel moeilijk worden.”

De Buffalo’s moesten vlak na de rust met z’n tienen verder na een tweede gele kaart voor Roman Bezus. “Dat is iets dat niet kan gebeuren met iemand met zijn verleden - en dan bedoel ik de wedstrijden die hij al op het hoogste niveau gespeeld heeft.”

