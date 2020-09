De Decker beseft dat Buffalo’s mirakel nodig hebben: “Zware tik gekregen” Redactie

24 september 2020

06u13 0 Champions League Wees maar zeker dat Wim De Decker vandaag nog een hartig woordje gaat praten met Roman Bezus. Met twee gele kaarten in drie minuten gooide de Oekraïner alle plannen van zijn coach aan diggelen. De Decker zag ook z’n mannen in de fout zag gaan bij de openingsgoal. “Daar moest veel scherper verdedigd worden.”



Wim De Decker gaf daags voor de heenwedstrijd tegen Dinamo Kiev aan dat hij zijn team niet in het mes van de Oekraïners wou laten lopen door blind te gaan aanvallen. Dinamo laat de bal graag aan de tegenstander en countert zich dan naar goals. Gent probeerde de rust te bewaren, maar een vroege tegengoal gooide die plannen al snel overhoop.

Nerveus kwartier

“Die vroege tegengoal was precies wat we graag wilden vermijden”, zegt De Decker. “Alles wat we voor de match hebben gezegd, is uitgekomen. Dinamo wacht op de fout die wij maken. Het eerste tegendoelpunt was zeker te vermijden, we waren daarbij een beetje te laks. Ons eerste kwartier was niet zo goed, eerder nerveus. Maar dat was misschien ook te wijten aan wat plankenkoorts en aan het vertrouwen dat nog niet optimaal was.”

Ik zag maar een paar spelers die voldoende niveau haalden voor deze wedstrijd. We hebben hier een zware tik gekregen De Decker

“Daarna zijn we veel beter in de wedstrijd gekomen”, vindt De Decker. “Toen vonden we wel de ruimtes en de vrije man. Dingen waar we veel op hadden getraind. We scoren ook in die periode. Dan hoop je de tweede helft op dezelfde manier aan te vatten, maar dan schieten we onszelf in de voet. Daardoor maken we het onszelf zéér moeilijk. Je kan een gele kaart pakken, maar als je amper drie minuten daarna wéér een kaart pakt, dan weet je dat het tegen deze tegenstander heel moeilijk gaat worden. Dan probeer je op 1-1 te spelen. Het is jammer dat je dan toch nog een tweede goal slikt. Je moet ook realistisch zijn en durven zeggen dat we weinig kansen gecreëerd hebben. Maar wat bij mij vooral blijft hangen, is dat we onszelf in de voet hebben geschoten.”

Niet flauw doen nu

1-2 is sowieso een bijzonder zware uitgangspositie, maar tegen een team dat in Kiev allicht vooral zijn voorsprong zal verdedigen, lijkt een mirakel nodig voor kwalificatie. “We weten hoe ze het ginder gaan aanpakken”, zegt De Decker. “Dat het héél moeilijk zal worden, is zeker. Maar het zou flauw zijn om niet te zeggen dat we naar daar gaan om nog alles uit het percentage kans te halen dat we nog hebben. Maar we hebben het onszelf absoluut heel moeilijk gemaakt.”

Eerlijk is eerlijk: Gent haalde geen Champions Leagueniveau. “Ik zag een paar spelers die voldoende niveau haalden voor deze wedstrijd, maar zeker niet allemaal”, geeft De Decker toe.

Tot overmaat verloor Gent ook nog eens Roman Yaremchuk met een hamstringblessure. “Qua blessures zitten we ook in de hoek waar de klappen vallen”, vindt De Decker. “Het was zo’n avond waarop het allemaal een beetje tegenzat. We hebben hier een zware tik gekregen. Ik had het gevoel dat we op de juiste weg zaten. Het belangrijkste is nu dat we zaterdag tegen OHL opstaan. We moeten niet stilstaan, de enige weg is vooruit.”

