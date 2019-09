De Condé voelt geen extra spanning voor CL-opener: “Mooie match om ons aan België en wereld te tonen” JBE

16 september 2019

11u31 0

Racing Genk trekt na de nederlaag tegen Charleroi met een bang hartje naar Salzburg, waar het de Champions League aftrapt. Maar extra spanning is er niet bij Dimitri de Condé. “In de Champions League kunnen we enkel stunten”, zegt de technisch directeur voor het vertrek naar Oostenrijk. “De competitiestart is niet wat we gehoopt hadden, maar we hebben morgen een hele mooie match om ons aan België en de wereld te laten zien.”

Coucke: “Totaal niet verwacht hier nu al te staan”