De Condé plant vandaag nog gesprek met Mazzu KDZ/JBE

18 september 2019

12u18 4 Champions League De zware nederlaag gisterenavond in Salzburg zinderde ook nog na op de luchthaven. Technisch directeur Dimitri de Condé was kwaad en ontgoocheld na de 6-2-pandoering.

“Dit was voor mij de bevestiging dat we het niveau niet halen dat we zouden moeten halen. Dat is een ontgoochelende vaststelling”, zei de Condé. “Daar moeten we dringend mee aan de slag. We hebben de boel de laatste weken al een paar keer proberen scherp te zetten, maar nu moeten we écht de koppen samen steken. Ik zit straks met de coach en de rest van de technische staf samen op de club. Ik wil weten hoe zij de zaken op dit moment bekijken, want zij staan toch nog dichter bij de groep dan ikzelf. We moeten bekijken op welke manier we de jongens zo fris mogelijk aan de aftrap krijgen zaterdag tegen Oostende. Maar laat mij één ding duidelijk stellen. Het is niet het moment om kritiek te geven op Felice Mazzu, maar wel om hem te steunen.”

Croonen: “Verwacht dit weekend een reactie”