De Condé daags na Liverpool-Genk: “Berge heeft getoond dat hij dit niveau aankan” JBE

06 november 2019

16u28 0

Technisch directeur Dimitri de Condé blikt tevreden terug op de partij van gisteren tegen Liverpool (2-1-verlies). “We hebben ons in positieve zin getoond. Als collectief was het goed. Dit moet ons energie geven. Zondag moeten we tegen Gent de punten thuishouden”, klonk het onder meer bij De Condé. “De jongens hebben 95 minuten geknokt tegen Liverpool. Dat willen we elke wedstrijd zien. Als dat gebeurt, kan deze ploeg heel veel. En dat Jürgen Klopp Sander Berge opwachtte in de spelerstunnel? Sander heeft getoond dat hij dit niveau aankan. Ik ga heel hard vechten om hem dit seizoen bij ons te kunnen houden.”