De cijfers en weetjes die u helemaal klaarstomen voor de clash der Europese grootheden van vanavond in Bernabeu Thomas Lissens

01 mei 2018

11u39

Bron: Gracenote 0 Champions League 94 procent. Zo groot is de kans dat Real Madrid zich vanavond ten koste van Bayern München zal kwalificeren voor de finale van de Champions League, zo berekenden de statistici van Gracenote. Real won de heenmatch in de Allianz Arena met 1-2. Enkele cijfers en weetjes in aanloop naar de terugmatch van vanavond in het Estadio Santiago Bernabeu.

* Bayern München en Real Madrid treffen elkaar al voor de 26ste keer in het belangrijkste Europese bekertoernooi (de voorganger van de CL incluis). Geen affiche stond vaker op het programma. De twee ploegen komen elkaar voor de twaalfde keer tegen in de knockoutfase van een Europese competitie. Real stootte voorlopig zes keer door, terwijl Bayern al vijf keer de bovenhand nam. Zes van de voorgaande elf clashes in de knockoutfase, werden beslecht in de halve finales. Opvallend: Bayern pakte vier keer het ticket voor de finale, Real 'slechts' twee keer.

* De laatste keer dat Real en Bayern lijnrecht tegenover elkaar stonden in de halve finales van de Champions League, waren het wel de Spaanse hoofdstedelingen die victorie kraaiden. In het seizoen 2013-2014 was Real pakken sterker dan de Duitse 'Rekordmeister', het werd 5-0 over de twee duels. Real won op eigen veld met 1-0 (goal Benzema) en haalde zwaar uit in München: 0-4 (twee keer Ramos en twee keer Ronaldo). Vorig seizoen schakelde Real Bayern uit in de kwartfinales, na een terugmatch die bol stond van de controverse.

*Real heeft al tien CL-matchen gewonnen tegen Bayern München. Geen enkele ploeg kon op het 'kampioenenbal' meer matchen winnen tegen eenzelfde opponent. De teller van Bayern tégen Real staat op acht zeges, terwijl FC Barcelona al acht keer won tegen Celtic Glasgow.

* Door de 1-2-nederlaag moet Bayern gaan winnen in Madrid. Maar de geschiedenis leert ons dat dat geen eevoudige klus is voor de Duitsers. Bayern kon maar twee keer op twaalf duels winnen in Bernabeu. Op 29 februari 2000 won Bayern met 2-4 in Spanje en op 1 mei 2001 - exact 17 jaar geleden, dus - werd het in de heenmatch van de halve finales 0-1 voor de Duitse grootmacht.

* Huidig Bayern-trainer Jupp Heynckes won de Champions League als trainer al met Real Madrid (in het seizoen '97-'98) en Bayern München (2012-2013). Met Toni Kroos heeft Real een ex-speler van Bayern in zijn rangen, terwijl Bayern met Real-huurling James Rodriguez en Arjen Robben twee spelers heeft die het klappen van de zweep bij de Spanjaarden kennen.

* Real kan de eerste ploeg worden die de belangrijkste Europese bekercompetitie voor de derde opeenvolgende wint sinds... Bayern München. De Duitsers deden dat in 1974, 1975 en 1976, nog voor de naam 'Champions League' ingeburgerd was. Andere teams die de belangrijkste Europese beker meer dan twee keer na elkaar konden winnen zijn -alweer- Real Madrid (vijf keer tussen 1956 en 1960) en Ajax (drie keer tussen 1971 en 1973).

* Als Real de finale van de Champions League haalt, dan doen de Spanjaarden dat al voor de zevende keer. Dat zou een record zijn. Op dit moment delen ze met zes finales het record met AC Milan en Juventus. Real speelde op dit moment al negentien Europese finales (de Super Cup niet meegerekend) en ook dat is een record.

* Tot slot nog een weetje om het vertrouwen van de Spaanse hoofdstedelingen een boost te geven: de vorige zeven keer dat Real met 1-2 op verplaatsing won in de heenmatch van een clash in de knockoutfase van een Europees bekertoernooi, slaagde het er telkens in om zich te kwalificeren voor de volgende ronde. Maken de jongens van Zidane daar in Bernabeu vanavond een achtste keer van?