De cijfers achter de sensationele prestatie van Cristiano Ronaldo XC

12 maart 2019

23u56 0 Champions League Cristiano Ronaldo heeft het weer geflikt. De Portugees pakte uit met een hattrick en loodste Juventus voorbij Atlético naar de kwartfinales in de Champions League (3-0). Enkele cijfers achter de straffe prestatie van de Portugees.

• Ronaldo staat voor de negende keer op rij in de kwartfinale van de Champions League.

• De Portugees is de derde Juventus-speler die een hattrick maakt in de knock-outfase van de Champions League. Filippo Inzaghi (4-1 tegen Dinamo Kiev, in 1998) en Alessandro Del Piero (4-1 tegen AS Monaco, in 1998) deden het hem voor.

• Ronaldo is de tweede speler die meerdere CL-hattricks realiseert tegen dezelfde tegenstander. Zijn (enige) voorganger: Luiz Adriano. Die laatste maakte voor Shakhtar Donetsk in 2014 tweemaal een drieklapper tegen BATE Borisov.

• Voor ‘CR7’ was het reeds zijn vierde hattrick tegen Atlético Madrid. Enkel tegen Sevilla scoorde hij nog meer hattricks: vijf.

• Ronaldo scoorde zijn achtste hattrick in de Champions League, evenveel als Lionel Messi. Niemand komt in de buurt van de twee: geen enkele andere speler maakte meer dan drie CL-hattricks.

• Ronaldo trof vandaag twee keer raak met het hoofd. Dat deed hij tweemaal eerder in de Champions League: in 2013 met Real Madrid tegen FC Kopenhagen en in 2015 met Real Madrid tegen Schalke 04.

• De Portugees is de eerste Juventus-speler sinds Sandro Salvadore (in 1965) die een Europese goal tegen Atlético scoorde. Juve wist in zijn laatste drie duels tegen de Madrileense club geen enkele keer de weg naar doel te vinden.

• ‘CR7’ speelde vanavond zijn 77ste duel in de knock-outfase van de Champions League. Zijn statistieken: 63 goals en 14 assists.

• Ronaldo zit nu aan 124 treffers in de Champions League, waarvan 63 in de knock-outfase van het kampioenenbal. Atlético maakte in totaal 118 goals op het kampioenenbal.