De cijfers achter de Liverpool-kwalificatie: eerste finale zonder Messi of Ronaldo sinds 2013 is een feit

07 mei 2019

23u52

Bron: GraceNote 0 Champions League Een Champions League-avond die we ons nog lang zullen heugen. Liverpool wees Barcelona de deur met een onwaarschijnlijke terugkeer in eigen huis. Na de 3-0-nederlaag op Camp Nou werd het op Anfield Road 4-0. Tijd voor de naakte cijfers.

2

Barcelona is de eerste club in de geschiedenis die twee keer een voorsprong van drie goals prijsgeeft in de knock-outfase van de Champions League. Eerder gebeurde hetzelfde tegen AS Roma.

3

Divock Origi is nog maar de derde Belg die weet te scoren in de halve finales van de Champions League. Philippe Léonard was de eerste met Monaco tegen Juventus in 1998. Vorig jaar deed Radja Nainggolan hetzelfde met AS Roma tegen Liverpool.

Barcelona have suffered their joint-heaviest #UCL defeat in the club's history:



• 0-4 vs. Milan (1994)

• 0-4 vs. Dynamo Kiev (1997)

• 0-4 vs. Bayern (2013)

• 0-4 vs. PSG (2017)

• 0-4 vs. Liverpool (2019)



Humbled on Merseyside. 🏟 pic.twitter.com/wAYAzcvN6l Squawka Football(@ Squawka) link

6

De 4-0 op Anfield is de gedeeld zwaarste Champions League-nederlaag die Barcelona al te verduren kreeg. Het is een score die de Catalanen zes keer op hun bord kregen.

7

Divock Origi verscheen in deze editie van de Champions League 7 keer op het veld voor Liverpool. Tegen Barcelona liet hij zijn eerste twee schoten op doel noteren. Niet toevallig zijn twee doelpunten.

9

Liverpool staat voor de negende keer in de finale van de Europacup I/Champions League. Enkel Real Madrid, Milan en Bayern doen beter. Geen enkele andere Engelse ploeg stond meer dan 5 keer in de finale van de Champions League of Europacup I.

9 - @LFC have reached their ninth European Cup/Champions League final - only Real Madrid (16), Milan (11) and Bayern Munich (10) have featured in more. Incredible. #LIVBAR pic.twitter.com/E2zt7G9t2Q OptaJoe(@ OptaJoe) link

10

Georginio Wijnaldum heeft 10 minuten nodig gehad om als invaller voor een unicum te zorgen in de Champions League. De Nederlandse international werd de eerste speler die in de halve finales als invaller in één wedstrijd twee doelpunten maakte.

2013

De laatste keer dat de Champions League-overwinning niet naar een Spaanse club ging was in 2013. Bayern München trok toen aan het langste eind. Dit jaar krijgen we een opvolger: Liverpool, Ajax of Tottenham.

2013 (bis)

Met de uitschakeling van Lionel Messi wordt het de eerste finale sinds 2013 waarin geen Messi of Ronaldo op het veld staat.

🔴 @LFC’s European knockout ties under Jurgen Klopp:



🇩🇪 Augsburg

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United

🇩🇪 Borussia Dortmund

🇪🇸 Villarreal

🇵🇹 Porto

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City

🇮🇹 Roma

🇩🇪 Bayern Munich

🇵🇹 Porto

🇪🇸 Barcelona



✅ 10/10 knock out matches won. pic.twitter.com/8A9CF66fHO SPORF(@ Sporf) link