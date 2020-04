De Champions League-trofee anno 2017 draagt de handtekening van Cristiano Ronaldo: een exhibitie in efficiëntie, doelgerichtheid en winnaarsmentaliteit



SK

30 april 2020

06u30 0 Champions League Normaal kreeg u deze weken de kwartfinales van de Champions League op de buis, en aan het eind van de maand ook nog eens twee halve finales. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het archief. Normaal kreeg u deze weken de kwartfinales van de Champions League op de buis, en aan het eind van de maand ook nog eens twee halve finales. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het archief. De beelden van de 27 Champions Leaguefinales kan u de komende weken ­herbekijken op HLN.be, met telkens het verhaal achter de finale hieronder . Vandaag: het verhaal achter de beste wedstrijd van Cristiano Ronaldo in het shirt van Real Madrid.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Dit moet heel waarschijnlijk de beste wedstrijd zijn geweest van Cristiano Ronaldo voor Real Madrid - in de ganse context van belang van de wedstrijd (een Champions League-finale) en aard van de tegenstander (Juventus).

Juni 2017. Cristiano is dan 32. Toen Zinédine Zidane anderhalfjaar eerder hoofdcoach van Real Madrid was geworden, overtuigde hij Ronaldo van twee zaken: ga in de spits spelen in plaats vanop de vertrouwde flank, en sla al eens een wedstrijd over.

Ronaldo was weergaloos in dat seizoen 2016-2017, toen Madrid ook de landstitel behaalde.

Cristiano trok fris en monter naar Cardiff voor de finale tegen Juve.

Het is jammer dat het weergaloze doelpunt van Mandzukic voor eeuwig in de schaduw zal staan van de prestatie van Ronaldo. De Portugees opende de score uit een assist van Carvajal. Maar het was de loopbeweging, het instinct om op de juiste plaats te staan, en natuurlijk de afwerking die het doelpunt fenomenaal maakten.

Mandzukic stelde gelijk, Casemiro bracht Madrid weer op voorsprong.

Juventus zocht de remonte, als ultiem eerbetoon aan Gigi Buffon, die legendarische goalie.

Wéér was-ie daar. CR7. Op aangeven van Luka Modric.

Maar - copy paste - het was de loopbeweging, het instinct om op de juiste plaats te staan, en natuurlijk de afwerking die het doelpunt fenomenaal maakten.

Cristiano Ronaldo stak zijn vingertje in de lucht en toonde de wereld zijn gekende vreugdegebaar.

Dié zomer gonsde voor het eerst het gerucht dat Ronaldo Real Madrid zou verlaten. De Portugees was mistevreden omdat de club niet tussenbeide wilde komen in zijn geschil met de Spaanse fiscus. Toen nog kon voorzitter Florentino Pérez de plooien gladstrijden. Eén jaar later niet meer. In 2018 zou Real nog eens de Champions League winnen, maar Ronaldo was in die partij slechts een voetnoot.

Niet zo in Cardiff. Die avond gaf hij een exhibitie in efficiëntie, doelgerichtheid, en winnaarsmentaliteit.

De Champions League-trofee anno 2017 draagt de handtekening van Cristiano Ronaldo.

FICHE

3 juni 2017 - Millennium Stadium, Cardiff

Juventus-Real Madrid: 1-4

Toeschouwers: 65.842

Ref: Felix Brych (Dui)

JUVENTUS: Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli (66' Cuadrado), Dani Alves, Khedira, Pjanic (‘71 Marchisio), Alex Sandro, Dybala (78' Lemina), Mandzukic, Higuain

REAL MADRID: Keylor Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos (89' Morata), Modric, Isco (82' Morata), Benzema (77′ Bale), Cristiano Ronaldo

Goals: 20' Cristiano Ronaldo (0-1), 27' Mario Mandzukic (1-1), 61' Casemiro (1-2), 64' Cristiano Ronaldo (1-3), 90' Marco Asensio (1-4)

Lees ook:

De kus van Carrasco voor geliefde Noémie Happart ging de wereld rond, maar Zizou & co zouden zegevieren

‘La Décima’ voor Real in 2014 of hoe de legende van Sergio Ramos écht begon



Vermaelen genoot mee van unicum: ‘MSN’ schenkt Barcelona tweede treble na kat-en-muisspel in CL-finale van 2015