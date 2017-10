De Bruyne over zijn uitbarsting tegen Napoli: "Zulke discussies heb ik ook wel eens met mijn vrouw" Kristof Terreur in Manchester

Bron: HLN in Engeland 0 Getty Images Josep Guardiola, de manager van Manchester City, spreekt met Kevin De Bruyne tijdens de wedstrijd tegen SSC Napoli in Manchester. Champions League "Ach, er zal wel weer meer van gemaakt worden dan het is." Kevin De Bruyne zei het met een glimlach. Terug super chill. De discussie met zijn ploegmaats aan de rust was allang weer vergeten. Onze man in Engeland, Kristof Terreur, sprak na afloop met de Rode Duivel, die even over de rooie ging. "Ik heb zulke discussies ook wel eens met mijn vrouw. Na een minuutje is dat over." Storm, glas water.

Op de vooravond van elke wedstrijd neemt de medische staf van Manchester City een speekseltest af bij zijn spelers om het stressniveau te meten. Een routine voor De Bruyne, naar eigen zeggen 'super chill'. In een Youtube-video met freestyler Soufiane Touzani onthult hij dat hij altijd erg goed scoort. "Het laagste is nul. Ik zit altijd in de min." Een verklaring heeft hij er niet voor. "Maar vanaf dat de scheidsrechter fluit: andere Kevin."

Knop om. Wat als de dokter van Man City gisteren aan de rust, bij het binnen wandelen van de kleedkamer, met zijn staafje over de tong van De Bruyne had gewreven? Het gezicht was helemaal rood aangelopen. Hij zwaaide met de armen. Hij schreeuwde. Richting vierde ref? Of richting David Silva, zijn aanvoerder. 'Let me talk, let me talk.' Hij sloeg de arm van Fernandinho van zich af. Verongelijkt sloeg hij de handen open, draaide zich om en verdween in de catacomben. Het keteltje van De Bruyne kan snel heet lopen. In zijn hoofd draaide iemand de thermostaat richting maximum. Dag super chill.



"We hadden gewoon een kleine discussie", zei De Bruyne. "Komt voor. Na een minuutje is dat over. Ik heb die ook wel eens met mijn vrouw. (lacht) Jullie toch ook? Soms is het ook nodig. Niet alles is altijd goed. Het was niets ergs." Wat wou hij niet zeggen. "Ik wou iets vragen, maar het mocht niet. Er is niks aan de hand." De frustraties nadat hij was geboekt voor mekkeren en in zijn ogen was hij ook een keer onterecht afgefloten. "Jullie zien wel vaker dat ik gefrustreerd ben, maar dat is het niet. (lacht) Ik wond me gewoon een beetje op. Een minuut en het was klaar. Op het hoogste niveau moet je af en toe eens reageren om iedereen scherp te stellen."

rv Kevin De Bruyne verliest even zijn cool.

Getty Images Kevin De Bruyne krijgt een gele kaart.

Na afloop was de super chill terug. Ook zijn ploegmaats namen hem niets meer kwalijk. "Een discussie is soms niet slecht. En die zijn we snel ook weer vergeten." Sommigen zullen beweren dat De Bruyne naast zijn schoenen loopt, maar op Man City zeggen mensen die dagelijks met hem werken net het tegenovergestelde. Spelers van zijn status brengen vaak problemen met zich mee, maar niet zo bij hem - 'geen vedettestreken, nauwelijks bling-bling'. Dat hij af en toe rechtuit is en raak uit de hoek kan komen, zien ze als een plus. Het is eigen aan leiders in wording.

Man City won met 2-1 van Napoli. De Bruyne gaf de assist voor het tweede doelpunt. Dries Mertens miste een penalty.