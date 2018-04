De Bruyne niet in zak en as: "Ik vond ons niet eens zo slecht spelen, op naar de volgende" Kristof Terreur in Liverpool

04 april 2018

23u44

Bron: Eigen berichtgeving 0 Champions League De nederlaag van Manchester City kwam ongetwijfeld hard aan, maar geen Kevin De Bruyne die in zak en as zat. “Als een team drie keer scoort uit vier kansen ben je wel erg efficiënt. Dan gaat het snel", aldus de Rode Duivel meteen na de match.

"Als wij die drie tegen tweesituatie beter uitspelen bij 1-0 ziet het er misschien heel anders uit. Ik vond ons niet eens zo slecht spelen. Op naar de volgende", gaat De Bruyne verder. "Het zou jammer zijn als we kampioen spelen en eruit liggen in de Champions League. Aan de andere kant moeten we geloven in wat we kunnen doen. We hebben al een heel seizoen gespeeld. Je kan een match verliezen. ‘t Is de manier waarop je er reageert. Liverpool heeft een groot voordeel. We gaan er alles aan doen om te winnen. Nu gaan we rusten, zaterdag is een andere match.”

Man City kan kampioen spelen mits winst tegen stadsrivaal Man United. Voor een feest is er geen tijd. Dinsdag komt Liverpool al op bezoek. “De agenda zit vol, maar dat is nu eenmaal zo.”