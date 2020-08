De Bruyne dirigeert Manchester City naar kwartfinale met dank aan pijnlijke blunders Varane SVBM/NVE

07 augustus 2020

22u53 14 Manchester City MCI MCI 2 einde 1 RMA RMA Real Madrid Champions League Manchester City heeft zich ten koste van Real Madrid geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Na de heenmatch in Madrid wonnen De Bruyne en co ook de terugmatch in het eigen Etihad. In de volgende ronde treffen de troepen van Guardiola Lyon, dat Juventus uitschakelde.

Real Madrid moest minstens twee keer scoren om zicht te houden op de kwartfinales, maar de Koninklijke nam een valse start. Na amper acht minuten leed Varane balverlies in de eigen zestien. Jesus profiteerde en bood de 1-0 op een presenteerblaadje aan voor Sterling. Courtois was verslagen, Real kreeg een mentale opdoffer te verwerken.

Na een dikke twintig minuten noteerden we de eerste grote mogelijkheid voor de bezoekers. Hazard - zo goed als de hele wedstrijd onzichtbaar - zocht en vond Benzema. De Fransman bleef met wat meeval in balbezit en kon uithalen, maar Ederson stond pal.

Enkele minuten was het wel raak voor Benzema. Na een knappe actie en dito voorzet van Rodrygo verschalkte de Fransman Ederson met een rake kopbal. Het 65ste doelpunt van Benzema op het kampioenenbal. Enkel Cristiano Ronaldo (128), Lionel Messi (114) en Raúl (71) doen beter.

Thibaut Courtois moest zich nog twee keer tonen voor de rust: eerst pareerde de nationale doelman een schot van Cancelo, vlak voor de rust moest hij een rechtstreekse hoekschop van De Bruyne uit z’n kooi ranselen. Tussendoor liet Courtois een steekje vallen door recht in de voeten van De Bruyne te trappen, Foden strafte het foutje net niet af.

Na de pauze dreigde City via Sterling en Jesus, maar Courtois hield Real overeind. Tot twintig minuten voor het einde. Varane - alweer hij - kopte te kort terug op z’n keeper, Jesus was bij de pinken en prikte binnen. De doodsteek voor Los Blancos, Guardiola en De Bruyne blijven in de running voor een eerste Beker met de Grote Oren voor de Citizens.

Guardiola: “Dit was maar een stap”

Manchester City heeft zijn ticket voor de Final 8 van de Champions League beet. Pep Guardiola weet echter dat de weg naar de hoofdprijs nog lang is. “Als je tegen Real speelt, besef je hoe goed ze zijn. We voetbalden heel wat kansen bij elkaar maar scoorden op twee fouten van hen. In de eerste helft hadden we het lastig met de vochtigheid. We verwachtten dat niet. Het was niet gemakkelijk. In de tweede periode ging het beter. We proberen de tegenstander altijd tot fouten te dwingen. Soms lukt het, soms niet. Het was een goeie match. Maar het is nog niet gedaan. Wij willen de Champions League winnen. Dit was maar een stap.”

Geduld wordt beloond. Nog heel even en de Belgische voetbalcompetitie gaat weer van start. Ben jij een echte voetbalkenner? Bewijs het via www.gouden11.be en win fantastische prijzen!



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.