De blijde intrede in München: “Eén van de allerbeste Bayern-teams ooit” ODBS

24 augustus 2020

20u16

Bron: ANP 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Champions League-winnaar Bayern München is een dag na de gewonnen finale tegen PSG weer thuis. In de handbagage op de terugvlucht: de beker met de Grote Oren. In speciale t-shirts verwijzend naar de triple zette de Beierse trots voet op Duitse grond. Onder andere Müller en kapitein Neuer pronken met de beker, nadat Bayern zich ook al in eigen land kroonde tot kampioen en bekerwinnaar. “Dit is ongetwijfeld een van de geweldigste ploegen ooit uit de geschiedenis van Bayern”, aldus de Beierse minister-president Markus Söder.