De beste Belgische spits? Lukaku en Batshuayi vechten vanavond in de Champions League prestigeduel uit Kristof Terreur in Engeland

02 oktober 2018

12u00

Bron: HLNinEngeland 0 Champions League De beste Belgische spits? De ene start op Old Trafford, de andere is op zijn 25ste verjaardag, naar het beeld van zijn loopbaan, niet zeker van een basisstek. Midden in de malaise rond Mourinho vechten Romelu Lukaku en Michy Batshuayi een prestigeduelletje uit. Allebei hebben ze iets te bewijzen.

Zoek straks niet te ijverig naar Rode Duivels wanneer de basisopstellingen van de Champions League op uw scherm verschijnen. Thibaut Courtois mag in Moskou uitblazen. Kevin De Bruyne traint weer met de groep, maar mikt op een terugkeer na de interlands. Vincent Kompany oreerde gisteren in Hoffenheim, maar dat is een match in de rand.

Alle spots draaien straks naar Old Trafford. Inzoomend op Man United, topclub in verval, en José Mourinho, trainer in nood. 't Is er crisis voor de tweede keer in anderhalve maand tijd en 'The Special One' rekent op zijn weinige believers. Draait Romelu Lukaku, een van de weinige garanties op goals bij 'The Red Devils', de wankele poten onder de stoel van zijn coach er weer wat steviger in?

Snel weg bij Valencia

Of wordt een gepikeerde Batshuayi straks de boeman? Gisteren moest hij op uitlaatklep Twitter een uitspraak bijspijkeren. "Ik ben niet van plan definitief in Valencia te blijven", zei hij in The Times. "Deze uitleenbeurt is belangrijk voor mijn ontwikkeling, zodat ik als betere speler terug kan naar Chelsea." Woorden die ze in Spanje anders interpreteerden - 'ik wil hier zo snel mogelijk weer weg'. Dat ontkrachtte hij in een tweet in het Spaans (!): "Ik heb ook gezegd dat ik me voor 10.000% op Valencia focus. Ik wou enkel en alleen naar Valencia." Er heeft een speler wat goed te maken.

Dije que me concentro al 10000% aqui, YO queria venir a Valencia, y SOLO a Valencia... Tengo que demostrar aqui de lo que soy capaz. Lo unico que dije/quise decir y lo mostrare cada vez que use esta camiseta, porque la confianza que he recibido aqui es unica. Lo veras en el campo pic.twitter.com/csvJvXhV6b Michy Batshuayi(@ mbatshuayi) link

Sommige Belgen zijn er nog altijd niet uit wie van de twee spitsen de beste is. Een kwestie van smaak en stijl eerder dan van cijfers. Lukaku en Batshuayi zijn beiden van het bouwjaar 1993 - Batsman viert zijn 25ste verjaardag vandaag. Ze kruisten mekaar bij de jeugd van Anderlecht, maar in zijn ontwikkeling staat 'Big Rom' voorlopig veel verder. Alles in het tweevoud. Bijna dubbel zoveel minuten gespeeld, twee keer zoveel basisplaatsen, bijna dubbel zoveel goals. Enkel in de efficiëntie, het aantal doelpunten om de x-aantal minuten, moet Lukaku het nipt afleggen. Op dat criterium is een supersub of een spits die zelden 90 minuten speelt altijd in het voordeel.

Nergens eerste keuze

Opvallend ook: sinds het EK was Batshuayi, op die korte periode bij Dortmund na, nergens eerste keus. Daar moet een reden voor zijn. Het oordeel van Antonio Conte was simpel: niet goed genoeg. De ex-coach van Chelsea erkent Batshuayi's kwaliteiten als doelpuntenmaker, maar vindt hem ongedisciplineerd en tactisch niet slim genoeg. Ook Maurizio Sarri had twijfels. Daarom dat Batshuayi nu op huurbasis in Valencia speelt.

Na twee basisplaatsen op rij klopt hij aan, maar voorlopig fladdert Batsman er vrolijk tussen bank en basis.

