De belangrijkste match in de historie van Real Madrid: “De spelers aten Jupp Heynckes op voor en na de finale van 1998"

11 april 2020

Normaal kreeg u deze week vier spetterende kwartfinales op de beeldbuis. En volgende week nog eens de terugmatchen. Aan het eind van de maand ook nog eens twee halve finales. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het ­archief. De beelden van de 27 Champions Leaguefinales kan u de komende weken ­herbekijken op HLN.be, met telkens het verhaal achter de finale hieronder. Vandaag: de verrassende triomf van Borussia Dortmund tegen Juventus, met het onvergetelijke ‘moment de gloire’ van een 20-jarige invaller.



Wat zou nu het strafste zijn dat Real Madrid CF in zijn 118-jarige bestaan realiseerde?

Alfredo Di Stéfano haast letterlijk wegkapen voor de neus van FC Barcelona? De vijf opeenvolgende Spaanse landstitels eind jaren ‘80 van ‘La Quinta del Buitre’ (‘de vijf van de Gier – bijnaam voor Butagueno’), tussen 2016 en 2018 driemaal opeenvolgend de Champions League winnen onder Zinédine Zidane?

Manuel Sanchís, aanvoerder gedurende 13 jaar, zei ook eens: ‘Neen, de belangrijkste wedstrijd in de geschiedenis van Real Madrid is de gewonnen Champions League-finale in 1998 tegen Juventus...’

Op 20 mei 1998 is het dak van de Amsterdam Arena open. 48.500 toeschouwers.

Het is die avond 32 jaar (!) geleden dat Madrid nog eens de beste in Europa was. Een trieste statistiek voor zo een roemrijke club.

Datzelfde seizoen eindigt Real vierde in de Primera Divisíon, en is het uitgeschakeld in de Spaanse beker door tweedeklasser Alaves.

Lorenzo Sanz – enkele weken geleden gestorven aan het coronavirus – is dan voorzitter. Jupp Heynckes is de trainer.

De Spaanse journalisten die Madrid op dat moment volgen, kennen de gespannen verhouding tussen Heynckes en de kleedkamer, met zwaargewichten als Fernando Hierro, Sanchís, Raúl, Redondo, Roberto Carlos, én Clarence Seedorf. De avond voor de finale roept Seedorf de aanvoerders samen op zijn hotelkamer. De tactische richtlijnen van Heynckes achten zij banaal. Onder elkaar wordt verder een en ander afgesproken om het Juve van Zinédine Zidane en Didier Deschamps af te stoppen.

In Real Madrid is zelden de coach de baas, maar des te meer de kleedkamer. De wijze waarop toén Heynckes aan de wacht is gezet, is nog steeds actueel – herinner u hoe enkele jaren geleden Cristiano Ronaldo ervoor zorgde dat Rafa Benitez het seizoen niet uitdeed, of hoe Sergio Ramos een jaar geleden de komst van Antonio Conte boycotte.



Real Madrid-Juventus was lange tijd een aardige 0-0, tot ‘Pedja’ Mijatovic, de Montenegrijnse spits van Madrid, heerlijk rond doelman Peruzzi dribbelde en beheerst afwerkte.

Mijatovic werd later tussen 2006 en 2009 sportief directeur van Real Madrid – hij ontdekte Marcelo. Mijatovic is tot op vandaag een held onder de supporters. In 1998 was dan al bekend dat zijn pas geboren zoontje Andrea vocht tegen een ernstige hersenziekte, waarbij de aanmaak en afvoer van hersenvocht niet in balans was. Te midden alle privéleed dan toch Real Madrid de eerste EC I-trofee in 32 jaar schenken, maakte die bewuste avond in Amsterdam veel emoties los bij Mijatovic. Andrea zou in 2009 sterven op 14-jarige leeftijd.

De finale in ‘98 betekende een doorstart voor ‘De Koninklijke’. Twee jaar later zou Real alweer de Champions League winnen.

Niet meer met Jupp Heynckes, natuurlijk. Hij werd enkele dagen na de zege in Amsterdam ontslagen. “De spelers aten hem levend op”, legde wijlen Lorenzo Sanz uit op een persconferentie.

FICHE:

20 mei 1998

Amsterdam: 48.500 toeschouwers

Scheidsrechter: Hellmut Krug (Dui)

Juventus: Peruzzi - Torricelli, Iuliano, Montero - Di Livio (46' Tacchinardi), Deschamps (77' Conte), Zidane, Davids, Pesotto (70' Fonseca)- Inzaghi, Del Piero

Real Madrid: Ilgner - Panucci, Sanchis, Hierro, Roberto Carlos - Redondo, Karembou, Seedorf - Mijatovic (89' Suker), Raúl (90' Amavisca), Morientes (81' Jaime)

Gele kaarten: Hierro, Davids, Carlos, Karembeu, Montero, Seedorf

Goals: 66' Mijatovic (1-0)

