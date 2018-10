De 11 van Monaco doorgelicht: ‘Blackenbauer’ achterin, een Rode Duivel met een oefeninterland voor Marokko en een supertalent dat nog geen druppel alcohol dronk voorin Pieter-Jan Calcoen

24 oktober 2018

15u40 0 Champions League De elf spelers die Club Brugge vanavond tegen AC Monaco (18u55) meer dan waarschijnlijk in de ogen kijkt, voor U doorgelicht.

DIEGO BENAGLIO ****

Doelman - Zwitser - 35 jaar - Marktwaarde: 1 miljoen euro

Wat u moet weten: Een monument. Dominant in de zestien, indrukwekkend op de lijn, prima reflexen. Pas in extremis fit.

Wat u mag weten: Begon te voetballen om zijn voetenwerk als... tennisser te verbeteren. Had zich als tiener neergelegd bij een toekomst als verkoper in een sportwinkel.

Europese matchen/clean sheets: 43/12

DJIBRIL SIDIBE ***

Rechtsachter - Fransman - 26 jaar - Marktwaarde: 23 miljoen euro

Wat u moet weten: Heeft Malinese roots, maar is 18-voudig Frans international. Debuteerde als verdedigende middenvelder, nadien omgevormd tot rechtsachter met offensieve impulsen.

Wat u mag weten: Stond op zijn twintigste in de belangstelling van Real. Als kind al erg sterk, in die mate zelfs dat zijn vrienden hem plaagden: “Je geboortedatum is getrukeerd.”

Europese matchen/goals: 23/1

KAMIL GLIK **

Centrale verdediger - Pool - 30 jaar - Marktwaarde: 18 miljoen euro

Wat u moet weten: De aanvoerder. Sterk met het hoofd, hard in de duels.

Wat u mag weten: In 2013 schreef de Italiaanse rapper Willie Peyote een nummer over hem. Tekende in 2010 voor vijf seizoenen bij Palermo, maar speelde nooit voor de club in de Serie A.

Europese matchen/goals: 36/3

JEMERSON **

Centrale verdediger - Braziliaan - 26 jaar - Marktwaarde: 18 miljoen euro

Wat u moet weten: Meet ‘slechts’ 1.84 meter, maar is desondanks een wapen bij hoekschoppen. Durft inschuiven met de bal aan de voet. Speelde twee keer voor Brazilië.

Wat u mag weten: Zijn bijnaam in zijn geboortestreek is ‘Blackenbauer’, omwille van de gelijkenissen qua speelstijl met Franz Beckenbauer. Trainde bij Atlético Mineiro met Ronaldinho.

Europese matchen/goals: 23/0

BENJAMIN HENRICHS ***

Linksachter - Duitser - 21 jaar - Marktwaarde: 12 miljoen euro

Wat u moet weten: Heeft een geweldige voorzet en heeft oog voor de lopende mensen, te danken aan zijn verleden als nummer 10. Kan ook rechts spelen.

Wat u mag weten: Michael Essien probeerde tevergeefs om hem voor Ghana (waar zijn moeder geboren is) te doen kiezen. Werd door de UEFA in 2016 een ‘wonderkind’ genoemd.

Europese matchen/goals: 10/0

ALEKSANDR GOLOVIN ****

Rechtsmidden - Rus - 22 jaar - Marktwaarde: 30 miljoen euro

Wat u moet weten: Recordaanwinst van Monaco deze zomer. Kwam over voor 30 miljoen euro van CSKA Moskou. Sluit in balbezit razendsnel aan bij de spitsen.

Wat u mag weten: Opgegroeid in een mijnwerkersfamilie. Liep op het WK weg tijdens een interview omdat hij voortdurend vragen kregen over een mogelijke transfer naar Juventus.

Europese matchen/goals: 24/2

JEAN-EUDES AHOLOU **

Verdedigende middenvelder - Ivoriaan - 24 jaar - Marktwaarde: 10 miljoen euro

Wat u moet weten: De breker voor de defensie. Wordt door de achterban verweten een te kleine motor te hebben - zit rond het uur meestal door zijn beste krachten heen.

Wat u mag weten: Maakte zijn eerste minuten voor Ivoorkust tegen Togo, het land van zijn vader. Was drie jaar geleden nog in de Franse derde klasse actief.

Europese matchen/goals: 2/0

YOURI TIELEMANS ***

Centrale middenvelder - Belg - 21 jaar - Marktwaarde: 20 miljoen euro

Wat u moet weten: Moderne middenvelder, die de laatste weken één van de weinige lichtpunten is. Zwoer bij Anderlecht nooit te zullen spelen voor Club.

Wat u mag weten: Zijn papa Claude heeft een opvallende paardenstaart. Beoefende tijdens zijn jeugdjaren judo - ook daarin was hij goed.

Europese matchen/goals: 42/6

NACER CHADLI ***

Linksmidden - Belg - 29 jaar - Marktwaarde: 15 miljoen euro

Wat u moet weten: Onvermoeibare polyvalente pion. Kon zich nog niet onderscheiden. Blessuregevoelig: kwam voor het WK amper in actie.

Wat u mag weten: Telt één oefeninterland voor Marokko, onder leiding van... Eric Gerets. Speelde op proef bij AGOVV onder de schuilnaam Kaliffe om andere clubs te misleiden.

Europese matchen/goals: 48/15

STEVAN JOVETIC ***

Hangende spits - Montenegrijn - 28 jaar - Marktwaarde: 14 miljoen euro

Wat u moet weten: Supertalent met neus voor doelpunten dat nooit echt ontplofte. Speelde achtereenvolgens voor Partizan, Fiorentina, Manchester City, Inter Milaan en Sevilla.

Wat u mag weten: Dronk nog nooit alcohol. Zat vorig jaar samen met Marseille-voorzitter Eyraud in een helikopter, maar de preses herkende zijn belangrijkste transfertarget niet.

Europese matchen/goals: 20/9

MOUSSA SYLLA **

Diepe spits - Fransman - 18 jaar - Marktwaarde: 3 miljoen euro

Wat u moet weten: Teert op zijn snelheid en zijn vlotte passeerbewegingen. Verliest daardoor wel makkelijk het overzicht.

Wat u mag weten: Is de broer van KV Mechelen-middenvelder Yacouba. Scoorde bij zijn eerste basisplaats in Frankrijk tegen Caen meteen twee keer.

Europese matchen/goals: 2/0

