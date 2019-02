Dankzij 19-jarig goudhaantje trekt AS Roma met kleine bonus naar Porto GVS

12 februari 2019

22u56 0 AS Roma ROM ROM 2 einde 1 POR POR FC Porto Champions League In een match met twee gezichten won AS Roma met 2-1 van FC Porto. De match ontplofte pas heel laat, dankzij twee goals van de 19-jarige Nicolo Zaniolo. Toch wordt de return nog spannend.

Lange tijd haalde voorzichtigheid het van durf. Een knal van Edin Dzeko op de paal en een kopstoot van Danilo die maar rakelings naast ging waren voor de rust de enige momenten van opwinding. Na de koffie redde Casillas - toe aan zijn 26ste achtste finalematch op het kampioenenbal - een schot van Cristante. Het sein voor een 19-jarig Romeins goudhaantje om de hele arena prompt in brand te zetten. Eerst schoof Nicolo Zaniolo de openingsgoal na een fraaie controle en prima voorbereidend werk van Dzeko onder Iker Casillas binnen, zes minuten later was de jonge Italiaan goed gevolgd na een nieuwe trap op de paal van Dzeko. Zaniolo is meteen ook de jongste Italiaan die tweemaal in één CL-match weet te scoren.

Maar Porto, gecoacht door ex-Standardspeler Sergio Conceiçao, was niet aangeslagen. Invaller Adrian Lopez maakte de belangrijke aansluitingstreffer. 2-1.

Morgenavond staan in de heenronde van de achtste finales Tottenham-Dortmund en Ajax-Real Madrid op het programma. Volgende week worden de vier overige duels afgewerkt: op dinsdag (19 februari) Lyon-Barcelona en Liverpool-Bayern München, een dag later Schalke-Manchester City en Atletico Madrid-Juventus. De terugmatchen worden drie weken na de heenwedstrijden gespeeld.