Danjuma luis in de pels en Anderlecht krijgt gezelschap: de strafste statistieken van de vierde Champions League-speeldag GVS/MH

08 november 2018

07u30

Bron: Gracenote 0 Champions League Speeldag vier van de Champions League is achter de rug. Speeldag vier van de Champions League is achter de rug. De knappe zege van Club Brugge tegen Monaco bracht tal van opvallende statistieken op , maar ook over de andere 15 duels valt er heel wat te vertellen. De opmerkelijkste cijfers op een rij.

Vaste klant Barcelona

Dankzij de 1-1 tegen Inter staat Barcelona voor de 17de keer op een rij in de achtste finales van het kampioenenbal. Het is de achtste keer dat de Catalanen zich na vier speeldagen in de groepsfase weten te verzekeren van die volgende ronde. Enkel Real Madrid doet met negen keer beter.

Prijsschutters bij PSG

Sinds het 1-0-verlies van Paris Saint-Germain tegen Manchester City op 12 april 2016 scoorde de Franse topclub liefst 20 opeenvolgende CL-matchen. Dat is met overmacht de langste huidige reeks van wedstrijden waarin een club minstens één keer de netten liet trillen. Tottenham volgt met 14 duels op een rij immers op ruime afstand.

Lokomotiv Moskou snel haar huis

Voor Lokomotiv Moskou zit de Champions League er al op. Het is daarmee de tweede club ooit die bij de loting in pot 1 zat maar na vier matchen al de valiezen moet pakken. Blackburn Rovers in 1995-1996 deed het eerder.

Farfán gaat Pizarro achterna

De Moskovieten mogen dan wel naar huis, Jefferson Farfán heeft toch een beetje reden om te vieren. Hij scoorde zijn tiende CL-goal en wordt daarmee de tweede Peruaan met dubbele cijfers. Enkel Claudio Pizarro - die voor Farfán ongenaakbaar lijkt - deed met 21 stuks aan pak beter.

PSV evenaart Anderlecht

Na 1992-1993 en 2016-2017 is het de derde keer dat PSV na vier ronden wordt uitgeschakeld. Dat is een record dat de lampenclub deelt met Spartak Moskou, CSKA Moskou, Steaua Boekarest, Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen en... Anderlecht. De treffer van Luuk de Jong - het snelste CL-doelpunt ooit voor de Nederlandse club - baatte dus niet.

Record voor Kane

Harry Kane was met twee treffers de grote boeman van PSV. De Brit heeft nu 13 CL-goals in 14 optredens. Een record. Daarmee steekt hij Italiaans legende Simone Inzaghi de loef af. Tussen 1999 en 2000 tekende hij voor 12 doelpunten in zijn eerste 14 matchen op het kampioenenbal.

Danjuma luis in de pels

Atlético Madrid won haar laatste zeven Europese thuismatchen. Op 31 oktober 2017 kwam het niet verder dan een 1-1-draw tegen Qarabag FK. In die reeks van zeven wedstrijden kreeg het slechts één tegendoelpunt. Arnaut Danjuma zorgde namens Club Brugge voor die tegengoal.

Antoine Griezmann is de vijfde Franse speler die in de Champions League 20 treffers weet te maken. De andere namen: Karim Benzema (57), Thierry Henry (50), David Trezeguet (29) en Nicolas Anelka (20).

Rode Ster schrijft geschiedenis

Rode Ster is na de verrassende 2-0-zege tegen Liverpool de eerste Servische club die een Champions League-duel wint. Het was de 16de CL-match voor een ploeg uit Servië ooit. Rode Ster werd meteen ook de eerste Servische club die tweemaal kan scoren op het kampioenenbal.

Ronaldo in knap rijtje

Cristiano Ronaldo werd de vijfde speler die in de Champions League scoort voor een Engels, een Spaans en een Italiaanse club. Samuel Eto’o, Álvaro Morata, Fernando Llorente en Julio Baptista gingen hem voor.

Courtois speelt CL voor Real én Atlético

Thibaut Courtois maakte zijn Real-debuut op het kampioenenbal. Hij is daarmee de vierde speler die voor zowel Real als Atlético in de Champions League speelde, na Juan Esnáider, Jurado en José.

Tiener Sigurdsson aan het feest

Arnor Sigurdsson (19) is de eerste tiener die voor een Russische club scoort op het kampioenenbal. Daarnaast is hij pas de derde IJslander die de weg naar doel vindt op het hoogste Europese toneel, na Eidur Gudjohnsen (7) en Alfred Finnbogason (1).

Ajax in een goede flow

Ajax is in alle Europese competities samen al tien matchen ongeslagen (6 zeges, 4 gelijke spelen). De laatste keer dat de Amsterdammers zo’n reeks neerzetten, was tussen 1994 en 1996. Toen bleef Ajax zelfs 21 wedstrijden ongeslagen – een Europees record.

Lewandowski klimt omhoog

Robert Lewandowski deed voor de 49ste keer de netten trillen in de Champions League. Hij laat zo Andrij Shevchenko (48) en Zlatan Ibrahimovic (48) achter zich en pronkt er nu als zevende in het klassement van topschutter aller tijden. Thierry Henry doet met 50 goals voorlopig nog straffer.