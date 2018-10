Danjuma haalt schouders op na pareltje tegen Atlético: "Zuur dat je er weinig aan hebt" MDB

03 oktober 2018

23u22

Bron: Q2 2 Champions League Griezmann maakte vanavond het verschil voor Atlético Madrid en toch mocht Club Brugge heel even dromen in de Champions League. Met dank aan de heerlijke treffer van Arnaut Danjuma net voor rust.

"Het is alleen zuur dat je er weinig aan hebt", vertelde Danjuma in de catacomben van het Wanda Metropolitano aan Q2. Eerder op de avond had de Nederlander de Brugse fans op een heerlijke wijze hoop gegeven. Hij sneed op zijn ondertussen gekende wijze naar binnen om dan snoeihard uit te halen. Zo gaf hij de onklopbaar gewaande doelman Jan Oblak dan toch het nakijken. "Ik ben wel blij met mijn doelpunt, maar je verliest wel met 3-1. Dan is dat alleen goed voor de statistieken. Je hebt er weinig aan."

Ruud Vormer: "Had het gevoel dat er meer in zat"

Ruud Vormer baalde dan weer als een stekker. "Vandaag speelden we een heel goede eerste helft en een slechte tweede helft", aldus de Brugse kapitein. "Ze begonnen te drukken en dan krijg je moeilijkheden. Het is natuurlijk wel mooi dat we scoren, want weinig clubs doen dat hier. Over onze eerste helft ben ik tevreden, maar over onze tweede niet. Ik had het gevoel dat er veel meer in zat." Omdat ook Monaco vanavond verloor lijkt Club te moeten strijden voor de derde plek. "Ik denk dat we reëel moeten blijven en naar de derde plek moeten kijken", wist de Gouden Schoen.

Hans Vakanen: "Dit is wereldtop"

Hetzelfde verhaal bij Hans Vanaken die zich optrok aan de eerste 45 minuten. "De eerste helft was oké. We hebben dan beter gevoetbald omdat zij ook een ander systeem spelen en het tegen ons niet helemaal onder de knie hadden. Na de rust ging het iets minder omdat zij zich wat hadden aangepast. Het was moeilijker om te voetballen. Ze hebben kwaliteiten, er zit veel voetballend vermogen in. Dit is wereldtop. Het is dan ook geen schande om hier te verliezen. Volgende keer moeten we toch proberen om 90 minuten vol gas te geven."

Ivan Leko: "Goede, maar geen fantastische wedstrijd"

"Het was vandaag een goeie match maar niet fantastisch", vertelde coach Ivan Leko dan weer. "Je weet op voorhand dat je een fantastische dag moet hebben als je hier iets wil rapen. We kwamen voor een resultaat en het is jammer dat het niet gelukt is. We mogen wel tevreden zijn over de manier waarop we hebben gespeeld. We kunnen nog beter en het is een grote uitdaging dat te tonen tegen topploegen", vervolgde de Kroaat.

Club staat nu voor twee duels tegen Monaco, dat na een 3-0 nederlaag in Dortmund eveneens met 0 op 6 achterblijft. Op 24 oktober kan blauw-zwart mits winst in Jan Breydel een stap richting derde plaats en Europese overwintering zetten. "In voetbal kan alles", wilde Leko daarover nog kwijt, waarna hij de meegereisde Brugge-fans uitvoerig bedankte voor de vocale steun.