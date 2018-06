Cynische Ramos voelt zich de boeman na Champions League-finale: "Firmino raakte misschien ook verkouden door mijn zweetdruppels?" Redactie

Bron: ANP 0 Champions League Sergio Ramos vindt dat hij onterecht wordt beschuldigd. De aanvoerder van Real Madrid ontkent stellig dat hij Mohamed Salah bewust blesseerde tijdens de gewonnen finale van de Champions League tegen Liverpool (3-1).

Ramos hoorde ook dat doelman Loris Karius van Liverpool een hersenschudding heeft overgehouden aan de finale, mogelijk als gevolg van een beuk van Ramos. "Het enige wat er nog aan ontbreekt, is dat Roberto Firmino zegt dat hij verkouden is geraakt door mijn zweetdruppels'', stelde de Spanjaard op cynische toon in de krant AS.

Volgens Ramos was de schouderblessure van Salah zeker niet zijn schuld. "Ik heb de beelden een paar keer teruggekeken. Hij greep eerst mijn arm beet en daarna viel ik, maar niet op de arm waaraan hij geblesseerde raakte. En dan zeggen ze dat ik hem in een judogreep nam. Ik heb wat berichtjes uitgewisseld met Salah. Ik weet dat hij met een injectie had kunnen doorspelen. Dat heb ik zelf ook weleens gedaan. Maar blijkbaar willen mensen heel graag zo over Ramos praten. Het zal wel komen omdat ik bij Real Madrid speel en heel veel prijzen win, dan gaan mensen anders naar je kijken."