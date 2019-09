Croonen en De Condé hebben korte nacht achter de rug: “We steunen Mazzu” JBE/XC

13u20 0 Champions League Racing Genk kreeg gisteren in de Champions League een pak rammel van Red Bull Salzburg. Voorzitter Peter Croonen en technisch directeur Dimitri de Condé blikken vandaag terug op de nederlaag.

Croonen: “Verwacht dit weekend een reactie”

“Ik heb heel slecht geslapen”, vertelde voorzitter Peter Croonen. “Het is voorbij, we kunnen er niets meer aan veranderen. Individueel en collectief moeten we een pak beter worden. We zijn op zoek naar de betere versie van Racing Genk.”

“Hoe we hiermee omgaan? Hard werken. De spelers moeten individueel voor de spiegel staan. Iedereen moet gewoon 30-40-50% beter worden. We hebben een sterke kern, maar nog geen sterke ploeg. Ik ben ervan overtuigd dat we beter gaan worden. Dit weekend verwacht ik alleszins een reactie.”

De Condé: “We steunen Mazzu”

Ook technisch directeur Dimitri de Condé heeft een korte nacht achter de rug. “Individueel en collectief zitten we niet op het niveau waar we moeten zitten. Dat werd gisteren duidelijk. We pakken veel te makkelijk doelpunten. Het was niet goed genoeg”, klonk het bij Condé.

“We moeten met z’n allen samenzitten en hier zo snel mogelijk uitgeraken. Je kan niet naar één persoon wijzen. De spelers gaan hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Mazzu zal zich daarnaast zijn debuut binnen onze club anders hebben voorgesteld. Maar we steunen hem.”