Cristiano Ronaldo scoort niet tegen Atlético, maar valt wel op met een... haarband ODBS

26 november 2019

23u10 0

Geen goals van Cristiano Ronaldo in Juventus - Atlético, wel zuigt de Portugees op andere wijze de aandacht naar zich toe. Met een haarband. Een ‘fashion statement’ van CR7? De fans van Juventus, die zullen al lang blij zijn dat Ronaldo er weer bij is. De volle 90 minuten zelfs. Vlak voor de interlandbreak werd hij door Sarri immers twee keer vroegtijdig naar de kant gehaald, niet naar de zin van Cristiano. En het voorbije weekend zat Ronaldo niet in de selectie voor Atalanta wegens een knieprobleem. Match die de leider in de Serie A met 1-3 won, zodat de ‘bianconeri’ nog steeds ongeslagen zijn dit seizoen.

CR7: Hairband mode 🚨 pic.twitter.com/pvQunvmZfb B/R Football(@ brfootball) link

Want ook in de Champions League werkt Juventus een quasi perfect parcours af. 1-0 vanavond tegen Atlético, na een fantastische goal van Dybala. De Argentijn trapte een vrije trap vanuit een zeer scherpe hoek verrassend los in doel. Juve zit zo aan 13 op 15, alleen in Madrid werd er gelijkgespeeld. Atlético van zijn kant moet op de slotspeeldag nog vol aan de bak thuis tegen Lokomotiv Moskou. Door de zege van Leverkusen eerder op de avond in Moskou, naderen de Duitsers tot op een puntje van de ploeg van Simeone.