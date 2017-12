Cristiano Ronaldo schiet weer raak en heeft nieuw record op zak, Dortmund gaat de Europa League in Mike De Beck

22u37 0 Photo News Champions League Dat nieuw record heeft hij nog maar eens beet. Cristiano Ronaldo is nu de enige speler die in elke CL-groepswedstrijd kon scoren. De Portugees hielp Real Madrid zo tegen Borussia Dortmund aan een nipte zege (3-2). Tottenham won ook - weliswaar zonder Belgen - van APOEL Nicosia (3-0). Real en Tottenham bekeren verder in de Champions League. Dortmund gaat de Europa League in.

Real Madrid was dan al geplaatst, de nieuwe jongens konden vanavond op het kampioenenbal hun kans grijpen. Dat deed de 20-jarige spits Borja Mayoral al na acht minuten. De Spanjaard lepelde het leer enig mooi over doelman Burki. Vier minuten later was het de beurt aan Cristiano Ronaldo. Met een schitterende penseeltrek sleepte hij een nieuw record in de wacht. De Portugees is nu de enige speler die in alle CL-groepswedstrijden kon scoren. Nummer negen al dit seizoen op het kampioenenbal. 'CR7' houdt van die Beker met de Grote Oren.

Het leek een rustige avond te gaan worden in het Santiago Bernabéu, maar beetje bij beetje kwam Borussia Dortmund toch wat in de wedstrijd. Met de fantastische zweefduik van Aubameyang tot gevolg. Schmelzer schilderde het leer prima op de knikker van de Gabonees die uitstekend binnen knikte. We kregen weer een wedstrijd.

