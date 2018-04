Cristiano Ronaldo nóg maar eens de held bij Real: "Laat het een les zijn voor de hele ploeg dat je in zo'n wedstrijden moet kunnen vechten" Redactie

11 april 2018

23u09 0

Lang leek Juventus goed op weg naar een mirakel, maar in het ab-so-lu-te slot van de wedstrijd kreeg Real een penalty na een duwfout van Benatia op Vazquez. Enter Cristiano Ronaldo, die in zijn elfde opeenvolgende Champions League-wedstrijd scoorde en zo Juve richting de exit duwde. "Dit was een héle moeilijke wedstrijd", klonk het achteraf bij de Portugese goalgetter. "Het moet een les zijn voor de hele ploeg dat je in zo'n wedstrijden moet kunnen vechten."

"Wij als Real zijnde moeten thuis altijd scoren, maar Buffon speelde een prima wedstrijd. Of het een penalty was? Sowieso. Ik begrijp niet dat de spelers van Juve protesteerden, want anders had Vazquez gewoon gescoord. En om helemaal zeker te zijn, joeg ik de strafschop in de bovenhoek. Of we nu op weg zijn naar onze derde Champions League op rij? Laat ons eerst maar de halve finales zien te winnen", besloot Ronaldo.