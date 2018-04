Cristiano Ronaldo krijgt applaus van Juve-fans: ook deze 7 spelers kregen een ovatie op vijandelijk terrein Jonas Polet en Axel Brisart

04 april 2018

12u55 0 Champions League Cristiano Ronaldo verbaasde vriend en vijand met zijn indrukwekkende omhaal tegen Juventus in de kwartfinale van de Champions League. Zelfs de Juve-supporters konden niet anders dan applaudisseren voor de Portugese superster. Welke andere voetballers kregen ook een ovatie op vijandelijk terein?

Del Piero tegen Real Madrid

Alessandro Del Piero kan natuurlijk niet ontbreken in deze lijst. Hij kreeg een staande ovatie van de Real-fans in Santiago Bernabéu. In de wedstrijd in de groepsfase van de Champions League van 2008-2009 scoorde Del Piero twee keer. Juventus won de wedstrijd én de groep, Real Madrid werd tweede. Ver geraakten beide clubs niet in die Champions League-campagne. Juve en Real werden allebei uitgeschakeld in de achtste finales, respectievelijk door Chelsea en Liverpool.

Ronaldinho tegen Real Madrid

In de Clásico van 2005 tussen Real Madrid en Barcelona ontbond Ronaldinho zijn duivels. Hij bekroonde een ijzersterke match met twee prachtige doelpunten. Barcelona won met 0-3 in Bernabéu en ondanks de grote rivaliteit tussen beide clubs, gaven de Real-fans een staande ovatie voor Ronaldinho. Barça werd dat jaar landskampioen met twaalf punten voorsprong op de aartsrivaal uit Madrid.

Ibrahimovic tegen Anderlecht

In de groepsfase van de Champions League in 2013 kwam Zlatan Ibrahimovic op bezoek in het Astridpark. Een avond die de superster uit Zweden niet snel zal vergeten. Ibra scoorde in een 0-5 overwinning van PSG vier keer tegen Anderlecht. Vooral de 0-3 was een pareltje. Een weergaloos afstandsschot van ruim 20 meter. Zelfs het Anderlecht-publiek applaudisseerde vol bewondering voor de ondertussen naar LA Galaxy verkaste balgoochelaar.

De Bruyne tegen Anderlecht

In 2012 zette Kevin de Bruyne met KRC Genk een glansprestatie neer tegen RSC Anderlecht. In de strijd om het kampioenschap in play-off 1 dirigeerde De Bruyne een snedig Genk naar een 1-3 overwinning in het Astridpark. Met een knappe assist voor Benteke luidde hij de 0-1 in. Na een beresterke wedstrijd werd het toen 20-jarige talent in de 89ste minuut gewisseld onder luid applaus van de Genk- én Anderlechtsupporters.

De Bruyne tegen Leicester City

Op de 27ste speeldag van de Premier league maakte Manchester City dit jaar met een 1-5 overwinning brandhout van Leicester City. Kevin De Bruyne speelde zoals wel vaker een hoofdrol in de demonstratie van de Citizens met een hattrick aan assists. Wat ook de Leicesterfans, ondanks de pandoering die hun ploeg kreeg, konden appreciëren.

Ronaldo de Lima tegen Manchester United

‘Dikke Ronaldo’ kreeg in het Old Trafford van Machester United een staande ovatie bij zijn vervanging. De Braziliaan die voor Real Madrid speelde, maakte een loepzuivere hattrick in de kwartfinale van de Champions League (2002-2003). ‘Los Blancos’ werden in de halve finale uitgeschakeld door Juventus.

Lionel Messi tegen Atlético Madrid

Lionel Messi kreeg in 2009 applaus van de Atlético Madrid-aanhang. De toen pas 21-jarige Argentijn scoorde een hattrick en deed enkele heerlijke dribbels.

Andres Iniesta tegen Espanyol

Andres Iniesta bracht in de finale van het WK 2010 een eerbetoon aan de overleden ex-Espanyol speler Dani Jarque. De spelverdeler van FC Barcelona werd vijf jaar lang getrakteerd op luid applaus.