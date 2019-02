Courtois: “Zou leuk zijn als Eden Hazard naar Real komt” Redactie

14 februari 2019

07u45 0

Thibaut Courtois reageerde na afloop van de 1-2-zege bij Ajax voor de VTM-camera op de aanhoudende geruchten over de komst van Eden Hazard naar Real Madrid. “Het zou mooi zijn, maar natuurlijk kan ik daar niet veel over zeggen”, aldus Courtois. “Eden is een topspeler en ook mijn maatje. Als hij naar hier zou komen, zou dat leuk zijn, maar hij moet zijn keuzes maken.”