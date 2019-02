Courtois ziet Ajax niet als tussendoortje: “Dat hebben we tegen Bayern München gezien” TLB

12 februari 2019

19u28

Bron: Belga 0 Champions League Thibaut Courtois gelooft dat Real Madrid dit seizoen voor de vierde keer op rij de Champions League kan winnen. "We hebben spelers die weten hoe je een finale moet halen en winnen", zei de Limburger aan de vooravond van het eerste duel tegen Ajax in de achtste finale van het kampioenenbal. "Maar goed, het moet stap voor stap. Eerst moeten we Ajax uitschakelen."

De 26-jarige keeper van Real Madrid en de Rode Duivels benadrukt dat Ajax morgenavond geen tussendoortje is voor zijn ploeg in een maand met drie wedstrijden tegen Barcelona en een beladen stadsderby tegen Atlético Madrid.

"Ajax heeft een goede ploeg met ervaren spelers als Tadic en Blind en talenten als De Jong en De Ligt. Dat hebben we tegen Bayern München gezien. Tegen Feyenoord, Heerenveen en Heracles hebben ze fouten gemaakt. Maar dat was ook pech. Dat kan een keer gebeuren."

Waar Ajax de laatste weken bijna met de wedstrijd slechter gaat spelen, daar raakt Real Madrid steeds beter op dreef in de aanloop naar de periode waarin de prijzen worden verdeeld. Santiago Solari, de opvolger van de eind oktober ontslagen Julen Lopetegui, heeft de Spaanse grootmacht weer in vorm gekregen. Karim Benzema scoort aan de lopende band, Luka Modric schittert als vanouds op het middenveld en Sergio Ramos heerst achterin.

"Ik hoop dat de mensen woensdag ook na het duel met Ajax met respect over ons praten", zei Solari voor de training van zijn ploeg in de Johan Cruijff ArenA. "We zijn nog in de race om drie prijzen die we stuk voor stuk graag willen pakken. We zullen Ajax echt niet onderschatten."

Solari mist de geblesseerde middenvelders Marcos Llorente en Isco. De 32-jarige Ramos staat voor zijn zeshonderdste wedstrijd voor Real. Alleen Manuel Sanchis (710 duels), Iker Casillas (725) en Raúl Gonzalez (741) speelden meer duels voor Real. "Hij is een geweldige speler en heeft een prachtig karakter", zei Solari over Ramos. "Ik hoop dat hij nog heel vaak voor ons in actie komt.”