Courtois staat op na kritiek: "Niks krijgt me klein" Kristof Terreur in Engeland

16 maart 2018

08u21

Bron: Eigen berichtgeving 1 Champions League Ooit, na een blunder bij Atlético, kopte een Spaanse sportkrant: 'Thibaut Courtois (25) is ook maar mens.' Zijn onfeilbare status is hij al een tijdje kwijt. Doelman van vlees en bloed met zijn kwaliteiten én zijn gebreken. Zijn mentale weerbaarheid ligt op de testbank: "Ik heb geen schrik."

De blik star vooruit, trolley achter zich aan. 't Was bijna middernacht toen Thibaut Courtois woensdag Camp Nou achter zich liet, perschef aan zijn zijde. Zijn lichaamstaal verraadde bittere ontgoocheling, maar met zijn woorden zette hij een pantser op. 't Was op eigen initiatief dat hij meteen na de wedstrijd BT-interviewer Des Kelly trotseerde. De doelman nam die bal door de benen op zich. "Ik hoef me, denk ik, niet te verbergen. Wees een man, kom voor je fout uit." Strijdvaardige taal die hij nog eens herhaalde in de mixed zone. "Ik weet naar wie ik moet luisteren en naar wie niet - zij die met het mes klaarstaan. Zij die wachten op die kleine fout om je compleet af te maken. Maar, weet je, niks krijgt me klein. Ik ben aangedaan door wat er is gebeurd en ik voel me allesbehalve geweldig. Ik ben een winnaar. Ik haat verliezen, zeker als ik een fout heb gemaakt."

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN