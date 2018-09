Courtois of Navas in doel tegen AS Roma? Real-coach Lopetegui spuit opnieuw mist Redactie

18 september 2018

15u33

Bron: Belga 0 Champions League Real Madrid begint morgen aan de Champions League met een thuiswedstrijd tegen AS Roma. Real-coach Julen Lopetegui wil niet zeggen welke keeper tussen de palen zal staan bij die belangrijke opener. "We hebben schitterende opties in doel", verklaarde de Spaanse ex-bondscoach dinsdag op een persconferentie.

De concurrentiestrijd tussen de Madrileense palen is zoals bekend bits. Thibaut Courtois versierde als beste WK-doelman een transfer naar Real met als doel de nieuwe nummer 1 te worden, maar Keylor Navas geeft zich niet zomaar gewonnen. De Costa Ricaan begon als titularis aan de Primera Division, maar de laatste twee competitiewedstrijden stond de Rode Duivel in doel. Kiest Lopetegui in de Champions League opnieuw voor Courtois, of behoudt hij het vertrouwen in Navas, die met Real de drie laatste edities van het Kampioenenbal won?

"Ik ga jullie niets verklappen. We hebben schitterende opties in doel. Welke beslissing we ook nemen, ik ben er zeker van dat we het goed zullen doen", zei de coach, die voorts niet naliet Navas te loven. "Hij is goed bezig. Hij is een competitiebeest en echte strijder."

In de andere wedstrijd in groep G ontvangt Viktoria Pilsen in Tsjechië de Russen van CSKA Moskou.